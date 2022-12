Ressentida, mulher afirma não ter simpatia pela dor física do namorado: ‘Não teve por mim’

É provável que você já tenha escutado o ditado “pimenta nos olhos alheios é refresco”. Foi o que aconteceu com um casal, que se desentendeu por conta de uma situação semelhante. Uma usuária do Reddit, de 22 anos, usou a plataforma nesta terça-feira (27) para relatar um contexto parecido com a frase.

Com tireoide hipoativa, a mulher contou que no ano passado sentia fortes dores constantes nos ombros e pescoço durante suas noites de sono. Ela também teria machucado suas costas fazendo ioga e levou meses para se recuperar. O problema foi a tratativa recebida por parte do namorado, de 27 anos.

“Ao longo de tudo isso, meu namorado zombava de mim por estar com dor”, relatou a usuária da plataforma, por meio do usuário u/Stunning_Guest_8685.

Falta de simpatia como moeda de troca

De acordo com o relato, o homem não se importava muito com a dor da parceira e se recusava a ajudá-la com a situação. Entretanto, houve uma reviravolta que o colocou em posição de necessitado certo momento.

“Ontem à noite meu namorado machucou o pescoço dormindo, ele ficou com dor de cabeça por causa disso tudo”, relatou a mulher.

A autora contou que seu namorado ainda pediu para ela fazer o jantar e banir o cachorro do quarto. Durante a ligação, ele disse para a mulher que ela não sabe como é sentir-se daquela forma.

Ao ouvir a queixa do parceiro, a autora revelou ter mencionado os acontecimentos anteriores e disse não ter simpatia nenhuma por ele, pois com ela ocorreu da mesma forma quando precisou.

