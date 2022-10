A história de uma mulher, que foi compartilhada online, gerou uma verdadeiro bafafá depois que ela viu o marido da amiga em um hospital com uma mulher grávida.

Como detalhado pelo site The Sun, a TikToker @chacdvale afirma que viu o marido da amiga com outra mulher, então tomou a corajosa decisão de entrar em contato com a esposa que não sabia da situação.

Enquanto estava no hospital, a mulher explicou seu atual dilema: “Quando entrei no hospital, vi o marido da minha amiga com uma senhora grávida”.

Mulher se revolta depois de ver marido de amiga no hospital com estranha grávida

“Parecia meio estranho, eu estava observando o que estava acontecendo e então percebi que ele estava abraçando a pessoa”.

No post no app , que ultrapassou 13 milhões de visualizações até o momento, a mulher explicou que o marido se recusou a admitir que tinha uma esposa em casa.

“E ele disse: Quem? E eu disse: Sua esposa”. “Ele me olhou estranho e disse: Não sou casado”.

Segundo o site, a jovem ligou para a amiga e contou toda a história.

Os internautas foram rápidos em comentarem seus pensamentos sobre o calvário. Vários dos quais estavam desesperados por uma atualização do caso.

Uma usuária escreveu: “Eu entendo por que alguns dizem para não contar, porque eu disse a uma amiga que o seu namorado estava traindo e ela o perdoou e parou de falar comigo. Mas eu ainda diria a ela”.

A woman spotted her friend's husband cuddling another pregnant woman https://t.co/9PSqfvyRaT — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) October 3, 2022

Texto com informações do site The Sun