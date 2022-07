‘Luva de Pedreiro’ fala sobre rompimento com ex-empresário e diz que assinou contrato sem ler

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, que anunciou recentemente que faria uma pausa nos vídeos, falou em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, da RecordTV, sobre problemas com seu ex-empresário. O rapaz revelou que, após fazer um sucesso repentino, assinou um contrato sem ao menos ler. Agora, ele vai ter a carreira gerenciada pelo ex-jogador de futsal Falcão.

“[Achei] que ele [ex-empresário] ia me ajudar, me ajudar a cuidar da minha carreira. Eu não sabia desse negócio de quatro anos, e não sabia essa multa de R$ 5 milhões. Não sabia desse negócio. Falando a verdade, fui saber agora, quando mandei ler o contrato”, afirmou Iran.

“Eu me sinto enganado, não esperava. Ele disse que ia me ajudar e não saía nada, tudo ficava do mesmo jeito”, destacou “Luva de Pedreiro”.

A entrevista com o influenciador será exibida nos programas “Domingo Espetacular” e “Câmera Record” na noite do próximo domingo (3).

O ex-empresário de Iran, Allan de Jesus, falou sobre os atritos entre eles em um vídeo publicado no seu Instagram. Na ocasião, ele disse que contratou uma auditoria para fazer a perícia da documentação, conta bancária, contratos e notas do acordo entre eles últimos quatro meses.

Jesus destacou que investiu R$ 200 mil com despesas diversas. “Com a auditoria ficando pronta, se for provado que eu surrupiei R$ 1 do Iran, que eu arque com todas as consequências e pague por esses atos. Eu estou pautado na verdade, tenho um nome a zelar, clientes, parceiros, estou nesse meio há muitos anos”, afirmou.

Pausa nos vídeos

No último dia 19, “Luva de Pedreiro” deixou seus seguidores preocupados após fazer desabafos durante uma live. Na ocasião, o rapaz não demonstrou o bom humor de sempre, falou palavrões e anunciou uma pausa nas postagens dos vídeos (veja abaixo).

“Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio já”, disse o influenciador, que se mostrou insatisfeito com pressões que vem sofrendo.

Durante a transmissão ao vivo, ele chegou a responder alguns seguidores que perguntavam o motivo dele estar “exaltado”, mas ele seguiu sem explicar o real motivo.

“Um abração para vocês aí. Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Seguir essa p**** sozinho. Deus e meus fãs, mano. F***-se. O resto é o resto”, completou ele.

Sucesso do ‘Luva de Pedreiro’

Iran Ferreira nasceu na cidade de Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador. Ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. A comemoração a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola.

Atualmente, ele conta com 14,3 milhões de seguidores no Instagram, além de outros quase 17 milhões no Tik Tok, fazendo com que seja o influenciador da área de futebol mais seguido nas redes. As comemorações dele já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

Devido ao grande sucesso nas redes, ele foi convidado para assistir à final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris.

