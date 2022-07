Vizinho exige que mulher não use o jardim de casa por estar ‘estragando a vista’

Uma mulher está completamente enfurecida depois que um vizinho exigiu que ela não utilize parte do próprio jardim por “atrapalhar a sua vista”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no fórum online Mumsnet. De forma anônima, ela contou o ocorrido e pediu uma opinião para os demais usuários da plataforma.

Em seu relato, ela conta que o jardim de sua casa fica posicionado de forma que uma das janelas do vizinho seja diretamente direcionada para a parte inferior dele. Inicialmente, o vizinho a abordou e pediu para que ela e a família não utilizassem essa parte em específico do jardim porque isso “afetava sua privacidade”.

Sem entender os motivos pelos quais não poderia utilizar seu próprio jardim, ela então decidiu aumentar o tamanho da cerca para evitar “invadir a privacidade” de seu vizinho, mas foi surpreendida quando recebeu uma nova reclamação do homem: a cerca agora estava “atrapalhando a vista” de seu jardim, e ele a queria de volta.

Ela achou o pedido absurdo

Tentando demonstrar sua situação aos usuários da plataforma, a mulher explicou de forma detalhada: “Nossa casa fica na junção de duas ruas e meu jardim fica posicionado na direção da parede dos fundos da casa do vizinho. No andar térreo ele tem uma janela que dá diretamente para o nosso jardim”.

“Ele chegou a nos pedir para não usar essa parte do quintal, pois isso afetava sua privacidade, então colocamos uma cerca para poder usar o nosso jardim sem atrapalhar a privacidade dele”, conta a mulher.

Continuando seu relato, ela ainda explica que continuou tentando argumentar com o homem, mas ele insiste que sua atitude de aumentar a cerca agora está “prejudicando o sol” no quarto em questão.

“Ele agora diz que quer a vista do nosso jardim de volta! Ele se recusa a fechar as cortinas da janela e não consegue ver nada além do nosso jardim”, afirma.

Para os usuários do fórum, ela está correta em manter a cerca, até mesmo por questão de segurança. “O jardim é seu, o use como quiser”, afirmou uma pessoa.

“Peça a ele para colocar uma proteção de privacidade nas janelas, fizemos algo parecido em nossa casa e funcionou perfeitamente”, comentou outra.