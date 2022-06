Hobby dos vizinhos faz mulher acordar às 5 da manhã e a deixa enfurecida

Uma mulher está completamente frustrada com as atitudes de seus vizinhos. Segundo ela, o casal de idosos tem o hobby de construir pequenos itens e fazer pequenos reparos sem ajuda de um profissional, o que envolve marteladas e batidas por todo o lado logo nas primeiras horas da manhã.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, desde que o casal, que tem mais de 60 anos, começou com seu hobby, a mulher passou a ser acordada nas primeiras horas do dia com barulhos de marteladas e batidas de porta.

Cansada da situação, ela foi até o Mumsnet para pedir ajuda de outros usuários do fórum. Em seu post, ela explica: “É um vizinho completamente egoísta que decidiu entrar em uma ‘perseguição’ que já dura anos”.

“Meus vizinhos são um casal de idosos de mais de 70 anos. Durante o dia são completamente silenciosos, mas à noite eles começam a bater armários, martelar coisas, mover vasos no jardim e tudo isso entre 3 e 5 da manhã”, revela a mulher.

Ela já tentou de tudo

Segundo o relato, a mulher já tentou fazer de tudo para que os vizinhos parassem com os barulhos, inclusiva bater na porta deles de pijama após ser acordada pelos ruídos.

“Já tentei escrever e fazer pedidos educados, até mesmo fui de camisola bater na porta deles! Ontem perdi a paciência e comecei a gritar às 5 da manhã para eles pararem de fazer barulho”, revela a mulher.

Ela ainda afirmou que o único jeito que conseguiu para ter um pouco de paz foi rebater os ruídos com música: “Funcionava um pouco eu tocar minha música durante o dia. Eles pararam, mas foi apenas por algumas semanas”.

“Não vou às autoridades porque soube que eles não fazem nada sobre isso. Além disso, gravar os ruídos é muito difícil. É algo esporádico e alto o suficiente para acordá-lo, mas baixo para captar em uma gravação”, finaliza a mulher que pede por ajuda.

Para os usuários do fórum, as autoridades são sua melhor opção: “Se o barulho te afeta desta forma, então me surpreende você ainda não ter ido procurar pelas autoridades. É fácil dizer que eles não ‘farão nada’ e não entrar em contato com eles, isso garante que eles realmente não vão fazer nada por não saberem do problema”.