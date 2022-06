Ela se recusou a devolver o cachorro do irmão após ele sair da prisão

Uma mulher se viu em meio a uma briga de família depois de se recusar a devolver o cachorro de seu irmão. Ela cuidou do animal por mais de seis meses enquanto o irmão estava preso e agora não acha justo devolvê-lo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Libby decidiu compartilhar sua história em uma postagem feita no Reddit. Em seu texto ela explica que seu irmão de 34 anos, Allan, passou seis meses preso e não confiava em sua namorada, Claire, para cuidar de seu cachorro.

Por conta disso ele pediu a Libby que cuidasse de seu pequeno Yorkshire, Hachi, com a segurança de que ele pagaria por todas as despesas do animal durante o período em que fosse necessário.

Um dos termos do acordo entre os irmãos era que Claire visitaria Hachi todos os finais de semana, quando também aproveitaria para levar comida e outras coisas mais para o cachorro. No entanto, Libby conta que isso só aconteceu durante os primeiros meses.

Em determinado momento o cachorrinho precisou ser levado ao veterinário e Libby precisou arcar com todas as despesas pois Claire simplesmente não retornou seu contato: “Eu paguei as consultas, remédios e cuidei dele. Não fui reembolsada em momento algum”.

A família ficou ao lado do homem

Após sair da prisão, Allan decidiu passar férias ao lado de Claire e juntos eles viajaram para um mochilão pela América do Sul, no entanto o que era para ser apenas uma viagem de poucas semanas, se estendeu por dois meses e meio.

Durante todo este tempo o cachorro ficou aos cuidados de Libby e quando Allan retornou, demorou para ele decidir buscar o animal. “Eu sempre mostrava as contas com o veterinário e outras despesas e ele desconversava”.

“Depois que eles voltaram de viagem eu já estava certa de que eu ficaria permanentemente com Hachi”, afirma a mulher que se surpreendeu quando, 10 meses depois, o irmão tentou recuperar o animal.

“Eu disse a ele que não iria devolver pois ele agora é meu cachorro. E se ele quiser recuperar o cãozinho, ele que consiga uma ordem judicial”, conta.

Após sua decisão, a família se voltou contra ela e agora a acusa de roubar o cachorro de seu irmão, mas para os usuários do Reddit ela está completamente certa em sua decisão.

“Hachi foi abandonado por seus donos e você o acolheu e assumiu as responsabilidades e custos de seu cuidado. Ele é seu”, afirma uma pessoa.

“Se seu irmão se importasse, ele teria pelo menos tentado pagar você e ver o cachorro assim que saiu da prisão, ele não teria inventado umas férias de 2 meses e meio”, afirmou outra.