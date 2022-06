Ela ficou furiosa ao ver que o vizinho pintou a cerca de sua casa sem pedir

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que seus vizinhos decidiram pintar seu lado da cerca sem ter sua autorização. Ela agora está reclamando que será obrigada a ter gastos com pintura e manutenção que antes não estavam previstos.

Irritada com a postura do vizinho, a mulher decidiu compartilhar sua situação no Mumsnet. Sua história foi compartilhada pelo The Mirror por meio de uma publicação.

“Meu vizinho decidiu pintar meu lado da cerca sem me pedir ou avisar. Meu lado agora está completamente horrível! Se eles tivessem me informado sobre isso eu teria me planejado para fazer a pintura do meu lado”, conta a mulher.

“As cores estão completamente diferentes, então o topo e as laterais estão de uma cor que não combina com o restante. Com a nova cor eu acabei ficando com diversos respingos de tinta do meu lado da cerca e ficou realmente estranho”, desabafa.

Ela não sabe como lidar com a situação

Sem saber qual atitude tomar diante da ação dos vizinhos, ela recorreu ao fórum para pedir ajuda e explicar que não foi a primeira vez que eles fizeram algo deste tipo.

“Alguns anos atrás eles fizeram a mesma coisa. Na ocasião eles usaram a mesma cor que já estava do meu lado, mas ainda assim precisei pintar minha parte da cerca porque os respingos de tinta a deixaram horrível”, relata a mulher.

Ela então conta que agora se sente obrigada a pintar seu lado da cerca com a mesma cor escolhida pelos vizinhos, mesmo não sendo de seu agrado ou combinando com sua casa. E reafirmou estar completamente irritada com a situação porque geralmente tem um bom relacionamento com seus vizinhos.

“Agora tenho uma festa de família planejada para o fim de semana e preciso me preocupar novamente em fazer o jardim parecer apresentável já que agora está parecendo mal cuidado”, finaliza a mulher.

Entre as opiniões, muitas pessoas defenderam o lado da mulher, enquanto outras disseram a ela para seguir com a festa sem se importar com a cerca.

“Você está exagerando um pouco. Como é o modelo da cerca? Peça a eles o restante da tinta utilizada para poder pintar seu lado”, afirmou uma pessoa.

“Entendo a sua situação porque passei por algo parecido. Levamos semanas para arrumar o estrago causado pelo nosso vizinho”, comentou outra pessoa.