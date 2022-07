Com tatuagens por todo o corpo, sua aparência já foi considerada assustadora

Ela chegou a ouvir que é assustadora por causa de suas tatuagens (Reprodução / The Mirror - Milana Pulliainen)

Uma finlandesa decidiu compartilhar sua experiência após ter grande parte de seu corpo coberto por tatuagens. Milana Pulliainen, de 30 anos, conta que as reações ao seu visual são as mais variadas possíveis.

Falando com o The Mirror, a jovem revela que enquanto alguns de seus amigos a pedem para parar de se tatuar, outros a incentivam a continuar se expressando através da arte corporal. Atualmente, ela possui tatuagens nas pernas, braços, peito, cabeça e espalhadas por outras partes de seu corpo.

Em seu relato, ela explica que a princípio tinha receio em se tatuar por questões relacionadas a emprego, mas agora ela percebe que sua aparência não interferiu nesta questão.

Apesar disso, as opiniões sobre suas tatuagens não são unânimes, e segundo ela alguns amigos e pessoas mais velhas da cidade a pediram para parar de fazer novas tatuagens. Em alguns casos, as pessoas afirmaram ter medo dela.

Para Milana, as tatuagens foram importantes para adquirir confiança (Reprodução / The Mirror - Milana Pulliainen)

“Tenho várias tatuagens sendo que algumas estão espalhadas e outras forma um bloco único. Quero preencher todo o corpo com tatuagens e estou seguindo firme com esse projeto”, revela.

“Ouvi que pareço assustadora”

Entre os diversos desenhos espalhados por seu corpo, Milana relata ter dois favoritos: o rosto de um amigo tatuado em sua coxa e uma carta de tarô tatuada em sua cabeça.

“Tenho a carta de tarô do sol tatuada na cabeça. Para mim isso significa que eu sempre quero acreditar que não importa a dificuldade da situação ou do momento, o sol sempre brilha”, explica a mulher pouco antes de revelar que essa tatuagem, em específico, foi a mais dolorosa de ser feita.

A carta de tarô tatuada em sua cabeça é uma das preferidas (Reprodução / The Mirror - Milana Pulliainen)

Sua paixão por tatuagens começou cedo, por volta dos 17 anos, mas ela não imaginava que teria tantos desenhos espalhados pelo corpo. “Até meus 17/27 anos eu achava que ia ter apenas uma ou outra tatuagem porque pensava fixamente em ter um emprego. Depois de conhecer meu tatuador eu recebi incentivo e apoio para ser quem eu realmente queria”.

Para ela, as tatuagens ainda celebraram uma mudança de estilo e personalidade: “Sou muito mais aberta, ousada e confiante depois de fazer minhas tatuagens. Elas me animam com suas cores”.

“Lembro de ouvir muitos comentários ruins durante minha juventude, então não me importo mais com o que os outros dizem. Também gosto de encorajar os outros a assumirem a aparência que desejam ter”, reforça.

Leia também: Tatuagem memorial pode ser motivo para o término de um casamento

Apesar disso, ela ainda afirma que em sua cidade natal poucas pessoas são tatuadas o que a faz ser alvo de comentários desagradáveis: “Algumas pessoas mais velhas ficam horrorizadas. Por outro lado, alguns dos meus familiares perguntam se farei mais tatuagens no rosto por ‘não ter mais espaço’ para tatuar”.

“Muitas vezes já ouvi que pareço assustadora porque tenho muitas tatuagens, mas sou feliz, positiva e acessível por natureza. Não gostava do meu corpo sem as tatuagens e amo que a arte se espalha por todo o meu corpo comigo”, finaliza.