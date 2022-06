Tatuagem memorial pode ser motivo para o término de um casamento

Uma mulher está preocupada após descobrir que uma homenagem feita por ela para seu irmão pode decretar o fim de seu casamento. Ela e a irmã decidiram tatuar um coração no dedo médio como forma de homenagear o irmão, morto em decorrência de um câncer.

Preocupada com a situação, a mulher decidiu pedir a opinião de outras pessoas ao compartilhar sua história no Reddit. Rapidamente o relato viralizou entre os usuários da plataforma.

De forma anônima ela conta que sua irmã planejou um dia de garotas com ela e algumas amigas. Uma das atividades seria uma pausa em um estúdio de tatuagem a qual ela concordou prontamente.

“Eu disse que estava tudo bem pois estava ansiosa para fazer outra tatuagem. Meu marido ficou bravo porque ele não estaria junto comigo. Ele também não gostou da ideia de um ‘dia só de meninas’ e acabamos tendo uma discussão”.

Ela então explica que depois, com os ânimos controlados, eles conversaram e seu marido, a contragosto, afirmou que o corpo era dela e ela faria o que quisesse com ele.

Ele está ameaçando deixá-la

Segundo a mulher, os dias que se seguiram foram complicados e o marido se mostrou distante e irritado com a ideia dela sair com a irmã e as amigas. No entanto, tudo piorou enquanto ela estava no estúdio de tatuagem.

“Eu comecei a descrever para ele as tatuagens que eu faria e ele se irritou e disse que não queria saber disso. Eu disse a ele que o amava e desliguei a ligação. Fiz uma tatuagem no pescoço, mandei uma foto, e não tive resposta. Depois também fiemos um coração no nosso dedo médio como uma forma de dizer ‘fo**-*e o câncer’, pois perdemos nosso irmão para essa doença”.

“Quando cheguei em casa ele estava dormindo no sofá e só falou comigo no dia seguinte, mas quando viu meu dedo ele ficou lívido de raiva. Ele então começou a gritar e disse: ‘Acabou pra mim. Não acredito que casei com você e tive um filho com você', e ele seguiu adicionando coisas dolorosas demais para serem ditas nesse texto”, relata a mulher.

Segundo ela, o filho do casal presenciou a discussão e começou a gritar por nunca ter visto o pai agir dessa forma. “Ele disse que não gosta de tatuagens que não podem ser cobertas, como nas mãos, pescoço e rosto e jura ter me avisado. Eu não acho que fiz algo errado, mas ele disse que agora precisa descobrir se ainda consegue ficar casado comigo”.

Para os usuários do Reddit, a postura do homem é extremamente alarmante: “Você não será fiel a você mesma se continuar nesse relacionamento. Ele acha que está tudo bem gritar e controlar o que você faz em seu corpo”.

“Seu marido está exagerando. O comportamento dele é extremamente preocupante, você quer que seu filho aprenda que essa é uma maneira ‘ok’ para tratar alguém, em especial uma mulher?”, comentou outra pessoa.