Tatuagem de avó em homenagem ao neto pode ser um problema para a mãe da criança

Uma mãe está se vendo em uma situação complicada envolvendo seu filho recém-nascido e sua sogra. Segundo ela, a sogra foi “rápida demais” em tatuar o nome do neto em seu braço e não considerou a possibilidade dos pais alterarem o nome da criança nos primeiros dias de vida, antes do registro oficial.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Mumsnet para saber a opinião dos demais usuários do fórum e tentar encontrar uma forma de lidar com a situação sem causar uma briga na família.

Em seu relato, a mulher conta que recentemente deu à luz seu primeiro filho e que sua sogra, emocionada com o nascimento do neto, decidiu tatuar o nome da criança em seu braço apenas algumas horas depois do nascimento dele.

Embora ela tenha se emocionado com a situação e com o gesto da sogra, ela e o marido agora perceberam que o nome inicialmente escolhido por eles não combina com seu filho. Agora eles precisam descobrir uma forma de dar a notícia para a avó tatuada.

Eles não sabem o que fazer

Preocupada com a possibilidade de causar uma briga na família, a mulher conta: “Meu bebê nasceu há duas semanas e minha sogra tatuou no mesmo dia o nome do meu filho em seu braço”.

“Acontece que recentemente nós acabamos mudando de ideia sobre o nome. Não pedimos a ela para fazer a tatuagem e nem sequer sabíamos que ela faria. É um gesto bonito da parte dela, mas o problema é que não queremos continuar chamando ele por este nome”, conta a mulher.

Diante da situação, ela agora se sente mal e sem saber como lidar com a situação. “Como podemos lidar com isso? Tentamos manter o nome, mas não parece certo. Por mais que seja engraçado eu me sinto mal por ela. Pensamos em usar como um nome do meio para ela poder atualizar a tatuagem, mas não parece uma boa opção”.

Para os usuários do fórum, a melhor coisa que ela pode fazer é dizer a verdade para a sogra. “Ela foi apressada em fazer isso e deveria ter esperado. É seu filho e o nome dele, então se achar que deve mudar, vá em frente”.

“Eu enviaria um cartão contando sobre o novo nome e daria um voucher para remoção a laser da tatuagem antiga”, comentou outra pessoa.