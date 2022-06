Mãe expulsa criança da festa de aniversário e afirma: ‘Ela ofuscou minha filha’

Uma mãe ficou completamente revoltada diante do comportamento de uma das amigas de sua filha. Segundo ela, a menina estava “chamando mais atenção” que sua filha durante a festa de aniversário dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit para saber a opinião de outras pessoas sobre sua atitude.

Em seu relato, ela conta que tem uma filha que recentemente completou 10 anos e, em comemoração, ela deu uma festa em um espaço com trampolins para as crianças se divertirem.

“Alicia, minha filha, tem uma amiga chamada Quinn, que foi na festa junto com sua mãe, Liz. Eu não gosto dela porque ela mima demais a filha a ponto de ser impossível corrigir a menina, ela não escuta os outros e é extremamente egocêntrica”, explica.

“A menina é tão mimada que sempre que escuta um não ou que não é o centro das atenções, ela faz birra. Fiquei com medo dela fazer uma cena no aniversário, mas Alicia realmente a queria lá”.

A situação saiu do controle

Tudo começou a sair dos trilhos no momento em que Alicia foi cantar os parabéns e Quinn pediu para soprar as velas com ela. “Nós duas dissemos que não e Quinn começou a chorar. Todos ignoraram a cena enquanto comíamos o bolo, mas quando passamos aos presentes ficou impossível”.

“Ela fez birra ao ver Alicia abrindo os presentes e gritou que queria um para ela por ser ‘injusto ela ganhar tudo’. Foi embaraçoso e até as pessoas dos outros salões ouviram a cena”, explica a mãe.

“Percebi que minha filha estava ficando irritada de ter que gritar seus agradecimentos para os convidados por conta das birras. Um dos convidados sugeriu interromper os presentes e levar as crianças para brincar e quando todos saíram da sala eu disse a Liz para levar sua filha para casa”.

Para ela, a menina estava fazendo a festa da sua filha ser deixada em segundo plano por causa de suas birras. “A mãe dela ainda disse que a acalmaria, mas eu não dei espaço para isso e exigi que ela fosse embora”.

Após contar ao marido sobre sua atitude, ela foi criticada por ter “causado uma cena” ainda maior. “Eu só acho que minha filha não queria alguém fazendo birra em sua festa a cada 10 minutos”.

Os demais usuários do Reddit também se espantaram com a reação da criança e a passividade da mãe dela diante disso. “Não é só uma questão de controle, mas também de ensinar nossos filhos a lidar com suas emoções. Claramente é algo que os pais de Quinn não estão fazendo por ela”, disse uma pessoa.

“A amiga da sua filha teve a oportunidade de curtir o aniversário com ela, teve a chance de ficar feliz com todos e brincar com eles. Ela não podia agir da forma como agiu”, comentou outra.