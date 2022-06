Trabalhador de supermercado revela as principais atitudes de ‘clientes insuportáveis’ que deixam toda a ‘equipe revoltada’

Um trabalhador revoltado de um supermercado revelou recentemente o que os funcionários mais odeiam nos clientes preguiçosos.

Como detalhado pelo site The Sun, o depoimento revela que alguns estavam tão fartos que decidiram encontrar novos empregos.

O homem, que afirma trabalhar em uma loja Aldi nos EUA, contou que um cliente quebrou um pote de vidro e não informou a equipe. Ele compartilhou uma foto do frasco totalmente quebrando.

O trabalhador alegou que quase cortou a mão no pote enquanto estava encaixotando itens à noite.

A fúria do trabalhador foi seguida por outros usuários de mídia social.

Um deles disse: “Os clientes da Aldi estão me levando a encontrar um novo emprego”.

“Eu lidei com essa situação como funcionário por 9 meses e disse tchau tchau”, escreveu outro.

Os trabalhadores também criticaram os clientes por colocarem itens indesejados em qualquer prateleira.

Segundo o site, um trabalhador encontrou um copo de refrigerante ao lado dos biscoitos veganos.

Outro funcionário alegou que encontrou um livro infantil no freezer. Em outra situação, um saco de carne estava no corredor de frutas e legumes.

Ainda de acordo com as informações, também funcionários se revoltam com clientes que deixam carrinhos de compras em frente às saídas de emergência.

