Desesperada, menina de 3 anos é resgatada após ser trancada em tanque de água por pais

Com um vídeo compartilhado nas redes, um caso ocorrido em Valle de Chalco, no México, gerou revolta de internautas após uma menina de 3 anos ser resgatada de um enorme tanque de água. Ela havia sido trancada pelos pais, que supostamente estavam trabalhando.

Segundo informações do portal Publimetro, vizinhos foram os responsáveis por fazer a denúncia depois de ouvir gritos de desespero da criança que pedia para ser retirada do grande objeto.

Pouco tempo depois, dois policiais chegaram na residência e resgataram a menina, que estava chorando e em pânico, momento este que foi ilustrado no vídeo divulgado esta semana e que chegou a ser tendência.

Leia também estas notícias:

O que aconteceu com os pais da menina?

Uma vez evidenciado o que havia ocorrido, a polícia deteve os pais da criança, que estão sendo acusados de violência doméstica. Agora, eles se encontram à disposição da justiça e dos trâmites processuais que seguirão.

“Ambas as pessoas foram colocadas à disposição da autoridade judiciária do Centro Penitenciário e de Reintegração Social de Chalco, que determinará sua situação legal”, reforçou a Procuradoria Geral do Estado do México através de um comunicado.

Importante: vamos compartilhar as imagens a seguir, porém alertamos que trata-se de um conteúdo sensível. (Caso não consiga visualizá-las, basta que acesse o link).

Nominados a los papás del año en Chalco



Dejan a niña dentro de un tinaco, mientras su madre y padrastro salían de casa



pic.twitter.com/54anQmsABS — Janosik García (@Janosikgarciaz) June 16, 2022

+ NÃO SE VÁ ANTES DE LER ESTAS NOTÍCIAS: