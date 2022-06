Pizza em família termina em caso de polícia após ação inesperada de jovem

Braian Pérez Gómez, um jovem da cidade argentina de San Juan, foi denunciado por familiares e condenado a dois anos de detenção após uma ação inesperada em reunião e que poderia custar a vida das pessoas que estavam em encontro para uma pizza em família.

De acordo com informações compartilhadas pelo portal chileno 24 Horas em sua conta do Instagram, Braian tentou matar seus familiares colocando veneno para ratos em uma pizza.

Ao que se sabe, o fato ocorreu em 9 de setembro de 2021, ocasião em que o sujeito aproveitou que sua companheira estava discutindo com as irmãs para colocar o conteúdo no prato que estava sendo preparado.

Detalhes do caso do jovem argentino e a denúncia feita pela família

Durante a discussão, Gómez foi até um quarto que ficava no fundo da residência, pegou o veneno e rapidamente retornou e distribuiu sobre a pizza que estava assando no forno. Poucos minutos depois, a cunhada retornou e ao tentar abrir a porta do eletrodoméstico, foi impedida, mas por sorte após forte insistência notou que o alimento estava coberto por um pó branco.

Uma vez confirmado do que se tratava, a mulher perguntou o porquê Braian tinha adotado tal atitude e foi respondida: “Eu estou cheio. Vocês todos já me cansaram. Estou acabado” [tradução adaptada]. Ele foi denunciado à polícia.

Com o processo judicial instaurado, o jovem argentino foi acusado de “tentativa de lesão” e posteriormente foi condenado a dois anos de detenção em regime de liberdade condicional. Além disso, a justiça local determinou uma medida protetiva, em que reforça que Pérez não pode se aproximar das vítimas ou incomodá-las.

Por sua vez, vale ressaltar que à pena de dois anos foram adicionados 4 meses de condenação, já que em 10 de maio, Braian também foi condenado por “tentativa de roubo simples”.