Alerta de fofura: mãe grava bebê de dois meses recolhendo digitais para RG e encanta a web; assista ao vídeo

No TikTok é possível encontrar milhões de videos com os mais variados assuntos: notícias, receitas, coisas engraçadas e também momentos de fofura. E foi isso que uma bebê de apenas dois meses proporcionou ao tirar o documento de identidade no Guarujá, litoral de São Paulo.

No vídeo, Audrey Cristina, de 20 anos, está com a filha Zoe Sales no colo e uma funcionária do Poupatempo recolhe as digitais da bebê para o documento. Assista ao vídeo fofo a seguir:

Em um dos comentários, uma usuária da rede diz: “Eu amava atender bebezinhos no primeiro RG. Mamães, vocês não imaginam a importância disso. Eu trabalhei no instituto de identificação e costumávamos falar que se quiser sair da maternidade e ir tirar o RG pode. É uma segurança maior pra vocês”, explica.

De acordo com reportagem do G1, Audrey disse que não imaginava tamanha repercussão e que publicou o vídeo por ser fofo e porque queria incentivar outras mães. “Para falar a verdade não imaginava que teria tantas visualizações. Meu objetivo era incentivar todas as mamães a tirarem os RGs dos bebês, pois muitas acham que nem pode tirar tão cedo”, diz.

Ela ainda completa dizendo que o vídeo repercutiu pois as pessoas gostam de se entreter além de ver ‘más notícias’. “O mundo está com tantas notícias ruins que é bom registrar momentos de muita fofura para alegrar o povo”, comenta Audrey.

