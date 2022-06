Noiva é criticada por esperar que uma das madrinhas perca peso para seu casamento

Uma noiva está sendo duramente criticada na internet por conta de sua postura diante da atitude de uma de suas madrinhas. Segundo ela, a amiga afirmou que iria emagrecer para seu casamento, mas até agora não tomou atitudes para isso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva contou sua história por meio de uma publicação no fórum Mumsnet. Ela revelou que ao comprar os vestidos das madrinhas sua amiga afirmou que iria emagrecer para usar o vestido, mas não tomou atitudes para isso.

“Fiquei noiva faz 1 ano e meio e marcamos a data para abril de 2023. Há 1 anos eu e minhas madrinhas fomos comprar vestidos e minha melhor amiga, que é uma das madrinhas, é plus size”, explica a noiva.

“A princípio achei que não fosse ser algo fácil por saber das dificuldades que ela tem para comprar roupas, mas ela disse, por vontade própria, que iria perder peso para o casamento e insistiu em comprar o vestido mesmo sem servir. Eu disse que ela não precisava fazer isso, mas ela insistiu que estava tudo bem, então compramos”.

Ela afirma que a amiga não se comprometeu com o que disse

Continuando sua história, a noiva conta que recentemente saiu com as amigas para um final de semana e que, ao encontrar com a amiga, se surpreendeu ao ver que ela não realizou esforços para cumprir com o combinado.

“Foi óbvio que ela acabou engordando mais do que quando compramos os vestidos e não está tomando atitudes para alcançar o objetivo que ela mesma se deu. O casamento está cada vez mais perto e vou ter que achar, e comprar, novos vestidos”, afirma a noiva.

Ela explica que durante todo o tempo incentivou a amiga que reforçou o desejo de emagrecer, mas que não viu resultados. “Ela disse diversas vezes que ia fazer academia e procurar acompanhamento profissional, mas ela não está fazendo nada disso”.

As pessoas do fórum ficaram divididas com a atitude da noiva e, enquanto algumas a criticaram, outra ofereceram soluções: “Converse com ela e veja o que ela quer fazer. Se ela optar por um vestido maior ela pode vender o que já tem e juntas vocês podem procurar por outro maior que combine com os demais”.

“Você acha que ela escolheu estar acima do peso? Como você se sentiria se ela fizesse isso com você? Levasse você para comprar vestidos com um monte de pessoas magras e fizesse você se sentir menosprezada porque a loja não tem vestidos grandes. Ela provavelmente se sentiu forçada a concordar”, afirmou outra pessoa.

Diante das críticas a noiva retornou para explicar melhor a situação: “Eu nunca afirmei que ela escolheu estar acima do peso ou a critiquei por isso. A loja tinha opções plus size, mas ela que escolheu esse modelo em particular! Eu fui discreta e não perguntei para a vendedora sobre os tamanhos na frente das meninas, falei sozinha com ela depois”.