Um mulher ficou com cicatrizes horríveis após ser atacada por um cachorro que lhe disseram que era tranquilo para acariciar.

Sam Lodge, 53 de anos, estava voltando para casa, quando se deparou com uma mulher passeando com um cachorro tranquilo, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela diz que perguntou se o cachorro era amigável antes de se abaixar para acariciá-lo - mas acabou sendo atacada selvagemente no rosto.

A amante de cães já fez várias operações no rosto para tentar recuperar a pele, mas foi avisada de que pode nunca mais voltar ao que era antes devido a danos nos nervos.

Sam disse que ama cachorros e está triste por ter visto algo assim acontecer.

Mulher fica com cicatrizes horríveis após ser atacada por cachorro que lhe disseram que era tranquilo para acariciar

Após um apelo da polícia de Humberside para ajudar a pegar os responsáveis, Sam diz que não quer que o cachorro seja morto, mas espera que o dono possa aprender a colocar uma focinheira nele ou impedir que as pessoas se aproximem demais.

Após o ataque, Sam foi ao hospital para ser examinada e foi informada de que precisaria de uma cirurgia extensa para corrigir seus ferimentos.

“Apelamos para que a dona deste cachorro se apresente. Também pedimos que se alguém estivesse na área no momento do incidente que tenha informações que ajudem em nossas perguntas, ligue para nosso número”, informou a polícia local.

Woman’s horrific scars after mauling by dog she was told was safe to pet #Caturday #Kante #Sterling https://t.co/u1VttOfcA8 — Trending News (@janaseva_news) April 13, 2022

Com informações do site The Mirror