VÍDEO: o momento difícil em que uma mulher encontra seu noivo com outra minutos antes do casamento

Viralizou no TikTok o suposto momento em que uma jovem, toda vestida de branco e pronta para dizer sim, descobriu a infidelidade de seu futuro marido, que a havia deixado para ir com sua amante.

Pouco antes de iniciar a cerimônia que uniria suas vidas “para sempre”, a mulher encontrou seu parceiro em flagrante com outra mulher no carro que usariam para chegar ao salão de festas.

Depois disso, o namorado e sua amante fugiram a toda velocidade do local, como detalhado pelo site La Nación.

O momento difícil em que uma mulher encontra seu noivo com outra minutos antes do casamento

Entre lágrimas e visivelmente afetada pela situação, a noiva teve de ser consolada pelos familiares.

“Você deixou meu coração e minhas ilusões machucadas. Por causa de você hoje não acredito no amor”, lê -se na descrição do clipe publicado pela conta do TikTok @bebeperez38.

Ainda de acordo com as informações, o registro viralizou com mais de 380 mil reproduções.

Alguns internautas apoiaram a noiva, mas outros duvidaram da veracidade das imagens e garantiram que seria uma cena combinada (o que é confirmado em outros vídeos divulgados pelo mesmo perfil).

Mesmo assim, ficou a mensagem importante: “Ninguém merece passar por uma experiência dessas”, “até me doeu”, “Isso não se faz. Antes de tomar uma decisão como o casamento, você tem que pensar bem , ter certeza de que ama a outra pessoa”, apontaram alguns usuários. Confira vídeo:

