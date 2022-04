Funcionário revela motivo ‘insólito’ por qual foi demitido e história gera revolta entre os usuários

Um funcionário revelou o suposto motivo ‘insólito’ por qual foi demitido de uma grande empresa e a história gerou revolta entre os usuários recentemente.

Como detalhado pelo site The Mirror, o jovem Ollie Tutt, de 19 anos, postou o vídeo dizendo o quanto ele adorava trabalhar na grande empresa britânica como motorista de entrega e descreveu como o trabalho era fácil.

O registro teve mais de 3,8 milhões de visualizações no TikTok.

“É possivelmente o emprego mais fácil que já tive, o emprego mais bem pago que já tive e sou cuidado”.

“Todos os clientes são adoráveis e não tive uma ocasião em que eles foram uma merda (em tradução livre).

Ele continuou e acrescentou: “Mas não trabalhe na loja, isso é uma merda e chato”.

Desde que foi compartilhado em 24 de março, recebeu mais de 400 mil curtidas.

No entanto, alguns dias depois, Ollie compartilhou outra publicação dizendo que seu vídeo original foi visto por seu chefe e ele não ficou feliz.

Ollie disse: “Esse vídeo chamou muito mais atenção do que eu pensava e causou um pequeno problema”.

Em um vídeo compartilhado no domingo, ele disse: “Sim, fui demitido e agora estou preocupado em como vou pagar meu aluguel em uma semana”.

Ollie diz que foi demitido por má conduta e descrédito, bem como por não se importar o suficiente com toda a situação.

Ainda de acordo com as informações, um porta-voz da empresa disse: “Não podemos discutir casos individuais de funcionários”.

