Homem com ‘maior pênis do mundo’ afirma que atributo físico o impede de conseguir emprego como ator

O norte-americano Jonah Falcon, 51 anos, chocou as redes sociais recentemente ao afirmar que sua característica física extravagante afetou suas ambições de se tornar ator.

O homem que afirma ter o título de ter o “maior pênis do mundo” revelou que isso prejudicou sua carreira e diz que às vezes se sente limitado, como detalhado pelo site ‘News in 24 Englis’.

O membro de Jonah Falcon, tem 34 cm de comprimento quando ereto e 22 cm de comprimento quando flácido. O que significa que ele detém o recorde mundial não oficial de ter “o maior pênis do mundo”, outros também brigam pelo título.

Dado esse tamanho desproporcional, Jonah já havia discutido como sua característica o colocou em apuros.

Certa vez, ele alegou, foi até revistado pela segurança do aeroporto por causa do ‘tamanho suspeito’.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

“Sempre que você é indicado para um papel em um grande estúdio, o estúdio tem de aprová-lo. E os estúdios tendem a ser muito conservadores, então para eu fazer qualquer coisa, teria que ser um filme independente onde eles não se importassem”, afirmou.

Homem com ‘maior pênis do mundo’

Em relação a vida amorosa, Jonah Falcon revelou que algumas celebridades às vezes o contatavam para fazer sexo.

No entanto, ele também explicou que está em processo de encontrar o amor e que não é apenas o tamanho extraordinário que atrai as pessoas.

Apesar das tribulações que enfrentou, Jonah admitiu que não trocaria sua característica por uma de tamanho menos atípico.

“Não porque é grande, mas porque eu sou quem eu sou. Só não gostaria de ser diferente”, acrescentou.

Com informações do site ‘News in 24 Englis’