Um caso ocorrido recentemente em San Gabriel, na Colômbia, chocou após a jovem Yuliana Rosales, de 21 anos, ser assassinada por negar reiterados pedidos de namoro de Eduardo Noriega Sierra.

Segundo revela o portal Publimetro, Eduardo foi capturado em um procedimento policial e na ocasião foram encontradas uma arma de fogo e vários cartuchos, artigos estes que foram apreendidos.

Em entrevista, Oscar José Jaramillo, que é comandante da polícia de Bucaramanga, comentou mais detalhes sobre o caso ocorrido no último sábado (12). “Os familiares da jovem dizem que ela estava na fazenda, quando chegou um vizinho que a havia pedido várias vezes em namoro, pedido que, aparentemente, ela sempre rejeitou. Quando os dois conversavam perto da porta, o homem sacou uma arma de fogo e atirou nela”, disse o oficial.

Quais são as últimas atualizações do caso?

Jovem nega pedido de namoro e caso termina em verdadeira tragédia Foto - Freepik

Diante do caso evidenciado, a pedido do Ministério Público, um juiz de Bucaramanga determinou a detenção de Eduardo, que foi encaminhado para um centro prisional localizado no município de Lebrija.

Organizações sociais e feministas também se pronunciaram e fizeram um apelo para que o fato seja classificado como feminicídio e não homicídio.

“Yuliana não queria ser namorada desse homem que atirou nela. Esperamos a pena máxima”

