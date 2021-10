Sogra culpa nora por ‘traços negativos do bebê’

Após ouvir comentários cruéis feito por sua sogra, uma mãe foi até o Reddit compartilhar sua indignação com os outros usuários. Aparentemente, sua sogra a culpa pela personalidade forte de sua filha.

Segundo publicação feita pelo The Mirror, a mulher buscou o fórum para desabafar e compartilhar sua situação com outros usuários.

Em sua postagem ela explicou que seu marido foi um bebê muito tranquilo e quieto. “Todos do lado da família do meu sogro dizem que ele era super calmo, não chorava e não fazia birra, sempre ficava sentado no lugar certo e nunca era exigente com comida”.

Já sua filha, é o que ela diz ser “um bebê normal” e que aparentemente se parece muito com seu marido. Para a jovem mãe, o fato de sua filha parecer fisicamente com seu marido quando era bebê fez com que sua sogra esperasse que a criança tivesse os mesmos comportamentos.

No entanto, quando a criança apresenta qualquer comportamento considerado “negativo” para os avós, a sogra da mulher insiste em dizer que o comportamento foi “herdado da mãe”.

“Quando minha filha começou a comer sólidos e não gostava de certos alimentos, minha sogra disse: ‘bem meu filho sempre comeu de tudo, então é do seu lado da família’. Quando minha filha chora ou tem acessos de raiva, ela diz: ‘ah, meu filho não era assim. Ele nunca chorava. Você provavelmente chorou muito quando tinha essa idade’”, escreveu a mãe em sua postagem.

Para a sogra, os ‘traços negativos’ do bebê são herdados da mãe

Após oito meses ouvindo este tio de comentário, a mulher decidiu colocar um ponto final nessa história. Ela explica que recentemente a criança começou a pegar móveis e utilizá-los como forma de apoio para começar a se levantar. Segundo ela reação de sua sogra foi comparar novamente a bebê com seu marido, quando tinha a mesma idade.

“Eu surtei e disse a ela para parar de associar todos os traços negativos da minha filha comigo e os aspectos positivos com o meu marido. Eu disse a ela que isso era rude, peguei minha filha e voltei para casa”, desabafou a mãe.

Seu marido saiu em sua defesa, mas isso não foi o bastante para amenizar os ânimos de seus parentes. Desde o ocorrido a mulher recebe diversas mensagens de familiares dos seus sogros a acusando de exagerar na sua reação.

No Reddit, os usuários pareceram simpatizar com a situação da jovem mãe. “Que narcisista! Deixa ela sentar e chorar. Ela está chateada e agora tenta te culpar”.