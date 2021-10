Mãe briga com estranho enquanto ele ‘tenta raptar’ uma criança de dois anos

Uma mãe lutou contra um estranho quando ele tentou raptar sua filha de dois anos de dentro se seu carrinho. Ela passeava com a criança em um parque, durante o dia, quando o suspeito se aproximou.

Segundo publicação do Daily News, Mohamed Jarboui, de 51 anos, foi acusado de tentar sequestrar a criança, que tem “problemas de saúde severos”.

O homem teria tentado retirar a criança do carrinho, mas quando foi impedido tentou levá-la junto ao carrinho de transporte.

A mãe da menina relatou ter começado a se sentir ‘doente’ enquanto ele a cercava antes da suposta tentativa de sequestro. Segundo a jovem, que tem 27 anos, o parque estava vazio no momento em que o homem tentou pegar a criança.

O caso ocorreu em fevereiro deste ano no Eastrop Park, em Hants. Segundo a mulher, ela estava “tremendo, suando e não conseguia respirar” durante a abordagem do suspeito.

Conforme declaração do promotor Edward Elton, o suspeito foi preso três dias depois do ocorrido, após uma checagem do circuito de vigilância do parque.

A mãe brigou com o homem enquanto ele tentava ‘raptar’ sua filha

Segundo relato da mãe, Jarboui cercou ela e a filha por diversas vezes, sempre aproximando-se do local em que estavam. “Ele veio pelo lado direito do carrinho de bebê e se ajoelhou perto da minha filha. Aí começou a balbuciar com ela enquanto ficava com a mão esquerda próximo a alça do carrinho”.

A mulher alegou que o suspeito tentou acariciar o rosto da criança, ao que ela o alertou para que não fizesse isso por conta dos problemas de saúde da menina. “Ele pediu desculpas e eu pensei que iria embora. Comecei a ter uma sensação ruim. Olhei em volta e vi que não havia ninguém ao redor, os negócios estavam todos fechados”.

Segundo seu depoimento, foi então que o suspeito voltou e falou algo para a criança. Logo em seguida o homem tentou raptar a menina, a agarrando pelo braço. “Ele ficou em cima do carrinho e nos parou, começou a agarrar o braço direito da minha filha. Eu disse para ele parar e ele então tentou puxá-la pelas axilas. Eu bati nele, gritei para ele largar minha filha então ele veio para o outro lado tentando me empurrar com o quadril”.

Conforme relato da mulher, Jarboui tentou tirar a criança do carrinho de diversas formas, mas não conseguiu e tentou levar o carrinho inteiro com ele.

Ao promotor, o suspeito disse que não estava tentando levar a criança: “Ele disse que tinha interagido com a criança de uma forma aceitável em sua cultura e que não tinha intenção de tirar a criança da mãe”.

O homem nega a tentativa de rapto da criança.