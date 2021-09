Mulher escolhe nome tradicional para o filho e é avisada sobre outro significado para ele

Uma mãe está enfrentando um dilema envolvendo o nome escolhido para seu bebê. Recentemente ela descobriu que o nome tradicional húngaro com o qual decidiu batizar seu filho pode ser utilizado como uma gíria em inglês.

Segundo reportagem do The Mirror, ela foi ao Mumsnet desabafar sobre o assunto. No fórum ela explicou que o nome escolhido é muito popular na Hungria, onde ela e seu parceiro nasceram.

“Somos da Hungria, onde o nome Nimród é muito popular para meninos, e gostaríamos de chamar nosso filho de Nimród. No entanto, descobri que ‘nimrod’ é uma gíria popular nos EUA para falar sobre pessoas ‘idiotas’. Nunca ouvi isso no Reino Unido e me pergunto o quão ruim o nome soa para um falante nativo de inglês daqui. Não temos conexões com os EUA e nosso filho irá crescer no Reino Unido”, escreveu a mãe.

Ela ainda disse que possui nomes alternativos em mente, como László, Zoltán e Vajk, mas que tanto ela quanto seu parceiro preferem Nimród.

Ela descobriu que o nome tradicional húngaro ‘Nimród’ pode ter outro significado em inglês

Após sua postagem no fórum, as opiniões dos outros usuários ficaram divididas. Alguns disseram que o nome não é uma boa ideia, enquanto outros disseram nunca ter ouvido a expressão ‘nimrod’.

Confira também:

“Nunca ouvi falar disso como um insulto”, comentou um usuário ao que outro respondeu: “Sim, eu usaria Nimrod para significar idiota. Desculpa.”.

Por outro lado, diversos comentários orientaram a mãe a utilizar um de seus nomes alternativos somente por precaução. “Nunca tinha ouvido falar nisso como um insulto e achei que parecia ótimo, mas se for uma gíria conhecida é melhor evitar ou usar como nome do meio, já que os ‘americanismos’ têm uma tendencia a se espalhar por aqui”, advertiu outro usuário.