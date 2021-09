‘Meu ex era tão mesquinho que me fez pagar por uma carona para casa’

A TikToker Hannah Collins compartilhou com seus seguidores os detalhes de um encontro desastroso. Seu ex-namorado decidiu que seria interessante cobrar para levá-la para casa, em uma ‘carona’ que levava apenas 5 minutos.

Segundo publicação do The Mirror, a jovem chegou a ligar para reservar um táxi, mas foi impedida pelo homem que disse que a levaria para casa se ela pagasse a ele o valor da corrida.

Ela compartilhou sua história em uma publicação no TikTok. “Certa vez, esse cara com quem eu estava namorando, tinha preguiça de me levar em casa. Então eu decidi pedir um táxi e ele disse ‘por que você não pega um táxi e me dá o dinheiro da corrida. Aí te deixo em casa’”.

A princípio, ela não acreditou que o rapaz estivesse falando sério, mas quando ele a deixou em casa a jovem foi surpreendida pela pergunta: “Você tem aquele dinheiro aí?”.

Homem cobra a namorada por uma carona

Segundo Hannah, seu ex-namorado era “mais velho e crescido”, o que tornou a situação toda mais estranha ainda.

Após compartilhar os detalhes do encontro desastroso, as pessoas ficaram divididas sobre a atitude do ex-namorado da jovem. Enquanto alguns o rotularam de ‘nojento’ e ‘mesquinho’, outros disseram que ele apenas tinha ‘bom senso para os negócios’.

“Menina, por favor, não me diga que você deu dinheiro a ele”, comentou uma pessoa a qual Hannah respondeu “Eu dei o dinheiro a ele”.

Outro usuário decidiu fazer uma brincadeira com a jovem: “Isso não é algo ruim, é um bom negócio”, enquanto alguém disse que, se estive no lugar de Hannah, teria uma outra atitude: “Eu teria batido a porta na cara dele e dito: ‘hahaha, tchau’”.