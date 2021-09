Brasileiro entra para o livro dos recordes após reconstruir o caso de um jabuti

Cícero Moraes, um designer brasileiro que mora ao norte do Mato Grosso, conquistou um lugar no Guinness Book após reconstruir o casco de um jabuti utilizando uma impressora 3D. A prótese feita por Cícero foi a primeira do tipo realizada no mundo.

Segundo notícia divulgada pelo G1, o jabuti, apelidado de Fred, ficou gravemente ferido após um incêndio florestal em Brasília. Ele sobreviveu por 45 dias sem se alimentar antes de ser encontrado pelo grupo voluntário de resgate “Animal Avengers”.

“Quando foi resgatada, Fred tinha somente um pouco do casco, que logo caiu. Ela ficou totalmente desprotegida”, declarou Cícero. Graças a fotografias do jabuti e de outros animais da mesma espécie, ele conseguiu criar um parâmetro para projetar a prótese de casco para o animal.

Conforme declaração feita por ele, quando Fred chegou até a clínica veterinária, ela, que é uma jabuti fêmea, tinha larvas nas região onde o casco foi destruído. Enquanto ela era tratada em Brasília, Cícero seguia com o projeto de reconstrução do casco em Mato Grosso.

Após sucesso na impressão do caso de um jabuti, brasileiro conquistou um lugar no Guinness Book

O processo de montagem e impressão do casco levou mais de um mês para ser finalizado. “Fizemos a reconstrução a partir das fotos. O mais difícil foi dividir a prótese em quatro partes. Nunca tínhamos feito isso e não podíamos errar. A impressão 3D foi extremamente complexa”.

Com a finalização da montagem da prótese, o caso foi enviado para Brasília onde a equipe veterinária realizou a cirurgia para fixá-lo ao animal. “Assim que ela voltou da anestesia, seu primeiro movimento foi se esconder no casco e essa foi uma prova concreta de que o projeto deu certo”, declarou.

Para finalizar o projeto, um engenheiro foi responsável por realizar uma pintura realista no casco do animal, que agora vive em um espaço reservado na casa do veterinário que o resgatou.

Além da satisfação em ter realizado com sucesso o projeto, Cícero disse ter ficado surpreso ao receber a notícia de que agora faz parte do livro dos recordes. “Só acreditei quando entrei no link oficial e vi o nome do grupo que ajudou na reconstrução. Quando criei o caso não esperava isso. Estava preocupado em saber se a prótese iria funcionar”, declarou o designer.