Mulher diz ‘odiar’ o nome do filho de seu enteado

Uma mulher foi até um fórum online pedir conselhos sobre como falar com seu enteado sobre o nome escolhido, por ele e sua namorada, para o bebê do casal. Segundo ela, eles optaram por um nome “pretensioso”, o qual se recusa a utilizar para falar sobre a criança.

Segundo reportagem do The Mirror, a mulher buscou o auxílio de usuários do Mumsnet para descobrir uma forma de conversar com seu enteado sobre suas escolhas.

“Meu enteado e sua namorada decidiram dar um nome horrível e pretensioso para seu recém-nascido”, declarou a mulher revelando em seguida a escolha do casal: “Stormy-Water Cloud”.

Diante da escolha incomum do casal, ela e o marido optaram por não utilizar o nome da criança e passaram a se referir a ele como “o bebê” ou “pequenino”. “Temos sido muito diplomáticos e dissemos coisas como: ‘Ah, isso é incomum’, mas eles começaram a perceber que não usamos o nome dele e o clima está ficando tenso”.

Nome escolhido para bebê pode gerar tensões na família

Após a postagem da mulher, os usuários do fórum ficaram divididos em suas opiniões. “Honestamente, vocês precisam superar isso. Não posso acreditar que vocês se recusam a dizer o nome do próprio neto”, declarou um usuário.

Outros questionaram a veracidade da história, “Me recuso a acreditar. Se isso não for loucura, é sim um nome horrível. Mas você vai ter que superar”.

Após alguns questionamentos, a avó decidiu compartilhar o motivo pelo qual os pais escolheram o nome diferente para o filho. “A razão é mais sobre o relacionamento deles. Stormy representa sua vida antes de se conhecerem, Water é a continuidade de seu amor um pelo outro e Cloud foi a surpresa ao descobrirem que seriam pais”.

Após explicar o significado do nome, a mulher se disse aliviada pelo enteado não ter perguntado a ela sobre o nome. “Eu sou uma péssima mentirosa e me sentiria falsa se dissesse ‘oh, isso é adorável’, e é por isso que optamos por ‘isso é incomum’. Quer dizer, o que podemos dizer numa situação dessas?”, finalizou a mulher.