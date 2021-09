Mãe registra o momento e que uma gaivota decide ‘aproveitar’ o sorvete de seu filho

Uma gaivota resolveu aparecer de forma inusitada enquanto Kasia Holzer tirava fotos de seu filho Hugo, de 11 anos. O animal mergulhou diretamente no sorvete da criança no exato momento em que Kasia fotografava o filho.

Segundo reportagem do The Mirror, a mãe aproveitou para tirar algumas fotos da criança enquanto ele se deliciava com um sorvete duplo. Ela só não contava com a aparição do pássaro.

É possível ver nas imagens o momento em que Hugo aproveita seu sorvete e também a hora exata em que a gaivota mergulha na direção do garoto abocanhando o sorvete em sua mão.

Para felicidade de Hugo, o pássaro não foi bem-sucedido e ele conseguiu aproveitar seu sorvete apesar do susto.

A gaivota tentou roubar o sorvete de uma criança

Kasia, que tem 38 anos e mora com a família em Brighton, ainda brincou com a presença da gaivota: “Mudamos de Londres há três anos, provavelmente deveríamos saber melhor sobre o que esses pássaros são capazes”.

Segundo ela, a ideia das fotos veio ao ver o filho apreciando o sorvete enquanto assistia ao pôr do sol. “Fiquei tão contente naquele momento. O pássaro só deu uma mordida no sorvete e Hugo decidiu continuar tomando: regra dos cinco segundos”.

Ela ainda reforçou que as gaivotas “não são os pássaros preferidos da família”, mas que “ama o som deles, enquanto estão dentro de casa”.

Após compartilhar as fotos na internet, os registros foram elogiados pelos internautas e histórias de “terror” com gaivotas começaram a aparecer: “Uma gaivota pegou o sorvete inteiro do meu marido! Ele ficou só com a casquinha”, compartilhou uma mulher nos comentários.