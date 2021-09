Pai fica furioso após sua esposa furar as orelhas de sua filha de dois meses sem que ele soubesse

Um pai ficou furioso ao descobrir que sua filha de dois meses teve as orelhas furadas, mesmo após ele pedir a esposa que não o fizesse. Eles estavam discutindo o assunto desde o nascimento da bebê Alicia.

Segundo postagem do pai no Reddit, “Ela vem de uma cultura onde isso é normal, mas eu simplesmente não me sinto confortável com um processo doloroso como esse e preferia esperar até que ela fosse mais velha para poder escolher se quer ou não passar por isso”, declarou.

Conforme publicação feita pelo The Mirror, o homem contou ter ficado furioso quando chegou em casa e reparou que a filha teve as orelhas furadas após passar um dia passeando com sua esposa e sua família.

“Eu exigi saber o que tinha acontecido e ela disse que eles ‘decidiram aproveitar o dia’ e apenas furar”. Nervoso com a atitude de sua esposa, o homem retirou os brincos de ouro da criança e os jogou no lixo.

Um pai ficou furioso ao saber que a filha teve as orelhas furadas sem seu consentimento

O desabafo do homem continuo explicando que sua esposa ficou “enfurecida” com o fato dele ter jogado os brincos no lixo pois a atitude de removê-los era “totalmente desrespeitosa”.

Segundo ele, a mulher dormiu no quarto de hóspedes e não está conversando com ele. “No que me diz respeito, eu fiz a coisa certa. Ela furou as orelhas da nossa filha sem me perguntar, ou o mais importante, sem pergunta a Alicia, então os tirei porque nosso bebê não precisa de pedaços de metal saindo de suas orelhas”.

Confira também:

Ele então perguntou aos usuários se estava agindo de forma errada. Nos comentários, as pessoas expressaram suas preocupações sobre a forma como a mulher agiu pelas costas dele.

“Como alguém que furou as orelhas quando bebê, também desejei que meus pais esperassem. Meus furos são irregulares e também afetaram os outros”, disse uma usuária.

Por outro lado, outro comentário ressaltou que em algumas culturas isso é comum. “Na minha cultura é comum furar as orelhas, acho que nem perguntam no hospital quando o seu filho nasce”.