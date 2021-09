Resposta ‘agressiva’ de noivo durante festa de casamento causa indignação

Um vídeo compartilhado por uma noiva causou indignação no TikTok por conta da reação “agressiva” de seu companheiro. A postagem, que conta com mais de 2,8 milhões de visualizações, mostra o momento em que o noivo espreme o bolo na lateral do rosto da noiva.

Segundo notícia divulgada no The Mirror, esfregar pedaços de bolo no rosto do companheiro é uma tradição das festas de casamento. Mas neste caso, parece que o noivo exagerou ao realizar a tradicional pegadinha.

No vídeo é possível ver o momento em que a noiva limpa o rosto do marido após esfregar nele um pedaço de bolo. No entanto, a reação do noivo é bem diferente do esperado.

Quando a noiva se distancia ele pega o bolo de três andares e arremessa contra ela, gerando um “grande alerta vermelho” em grande parte dos usuários que assistiram ao registro.

Atitude do noivo deixou usuários do TikTok preocupados

Diversos usuários expressaram suas preocupações nos comentários do vídeo. “Isso não é apenas agressivo, mas é também embaraçoso. Se ele se sente confortável fazendo isso na frente de todos os amigos e familiares dela… assustador”, comentou um usuário.

Enquanto outra pessoa alerta: “Você pode claramente ver seu humor mudar para raiva e ele jogar o bolo. Deixe-o que ele é abusivo”.

Após os diversos comentários a noiva respondeu dizendo que a atitude para eles foi engraçada e que ela não se importou com o ocorrido. “Lamento que você tenha um senso de humor diferente”.

Tentando amenizar a situação, ela ainda postou outros vídeos mostrando a felicidade do casal e, recentemente, decidiu aproveitar a ideia do “smash the cake” para publicar a revelação do sexo do primeiro bebê do casal.

Em um novo vídeo postado em seu TikTok, é possível ver a mulher esmagando um bolo de dois andares no rosto de seu marido e revelando o interior cor de rosa, anunciando a chegada de uma menina na família.