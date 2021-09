Vídeo: Festa de casamento é consumida pelo fogo após fogos de artificio serem disparados

Uma festa de casamento rapidamente se tornou um cenário trágico após os fogos de artifícios, utilizados para decorar o cenário, causarem um incêndio no local. Imagens do momento foram compartilhadas no Reddit e rapidamente acumularam milhares de visualizações

Segundo o The Mirror, os convidados foram ouvidos gritando e correndo para se esconder quando a fumaça começou a tomar conta da recepção do casamento.

Funcionários podem ser visto tentando apagar o incêndio com a ajuda de extintores.

O vídeo do incidente rapidamente viralizou no Reddit e muitos usuários rapidamente apontaram para os fogos de artifício, flores secas e fitas de papel como possíveis causadores, e propagadores, do incêndio.

Registros de fogo em casamento viralizaram

Ao todo mais de 3500 pessoas comentaram sobre o vídeo postado no Reddit. O registro, compartilhado com o nome “Fogos de artifício internos antes da primeira dança”, mostra o momento em que o casal é forçado a parar a primeira dança e esvaziar o espaço da festa junto a seus convidados.

O fogo começou no teto do salão após os fogos de artifício próximos ao palco estourarem. Rapidamente as chamas se alastraram enquanto convidados e funcionários do espaço são vistos deixando o lugar.

Confira também:

Diversos usuários comentaram sobre como o local estava arrumado para a ocasião. “Acho que o casamento ficou muito bonito, a decoração, a disposição das mesas, a forma como os convidados estavam vestidos. Pena que não teve bom senso na escolha dos fogos de artifício”.

Outro comentário apontou para imprudência na escolha dos fogos de artifício. “Isso é o que acontece quando as pessoas ficam muito presas ao espetáculo”.