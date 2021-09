Noiva é criticada por escolher a cor dos vestidos de sua mãe e sogra no casamento

Uma mulher, que está noiva há quase 1 ano, explicou que desde pequena sonhou com sua mãe e sua sogra usando vestidos verdes no dia do seu casamento. Aparentemente, sua sogra não gostou muito da ideia e achou que ela se tornou uma ‘noiva neurótica’ com essa questão.

Segundo publicação feita pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para desabafar sobre o ocorrido, mas ao que tudo indica também foi criticada pelos usuários da rede social.

“Essa é uma das quatro coisas sobre as quais tenho falado muito no meu casamento desde que fiquei noiva”, relatou a mulher que, além da cor dos vestidos, sonha também com a presença do noivo no final do corredor, em escrever o andamento do próprio casamento e com “convites super chiques”.

Para ela os demais detalhes não são tão determinantes e foram bem menos estressantes de resolver.

Quando ela foi comprar seu vestido de noiva, acompanhada por sua mãe e sogra, ela disse para as duas mulheres que queria que as duas usassem vestidos na cor verde. “Não me importo com o tom, apenas um vestido formal verde”, disse a noiva.

A princípio, sua mãe não gostou muito da ideia, mas sabia o quão importante era para a filha e conseguiu encontrar um vestido verde que a agradasse. No entanto, as coisas com a sogra não correram tão bem.

Ela foi duramente criticada por escolher a cor dos vestidos que sua mãe e sogra deveriam usar na cerimônia

A mulher desabafou contando que a sogra havia acabado de telefonar avisando que não tinha conseguido encontrar um vestido verde e que também não tinha interesse em mandar fazer um vestido verde para o casamento.

Diante da situação, a mulher contou que sua mãe e sua sogra a chamaram de “noiva neurótica” por “ditar as cores que as mães deveriam utilizar”.

“Acredito que estou sendo razoável ao dizer qualquer cor ver, além de ter dito a ela há um ano que era algo importante para mim. Não tenho culpa se ela esperou para ir comprar o vestido a menos de 1 mês do casamento”, disse a noiva.

A mulher concluiu a postagem perguntando aos usuários se sua solicitação era realmente algo fora do comum, e aparentemente os usuários ficaram ao seu lado.

“Honestamente, eu não sei como me sentir, ela sabia disso com antecedência, então eu diria que você não está sendo neurótica”, declarou uma das pessoas.

Enquanto outros disseram que apesar de diferente, o pedido não é tão exagerado. “Para mim você decidir as cores dos vestidos das mães é um pouco neurótico, mas não é um pedido tão horrível assim”.