Mulher dá dicas sobre como lidar com uma ‘sogra tóxica’

Stephanie Ferry tem um relacionamento com Josh Ferry há nove anos. Porém, o relacionamento da jovem com sua sogra não é dos melhores.

Segundo reportagem do Metro UK, Stephanie e Josh estão juntos há nove anos, mas o relacionamento dela com sua sogra começou a piorar quando o casal decidiu ir morar junto. Ao que tudo indica, as coisas ficaram piores ainda após eles oficializarem a união há cinco anos.

Para ajudar pessoas que também tem problemas com os sogros, Stephanie decidiu compartilhar dicas de relacionamento em seu TikTok. Ela espera poder ajudar outros casais a estabelecerem limites saudáveis para seus casamentos.

No entanto, sempre que consegue, a jovem aproveita para zombar de sua sogra nos vídeos. Segundo ela, “A mãe de Josh está com o ‘coração partido’ por não ver mais seu filho e acredita que tudo é culpa da Stephanie que ‘o queria para si mesma o tempo todo’”.

A jovem, que é de Colorado Springs, EUA, disse que o relacionamento com os sogros “Tornou-se mais hostil quando meu marido começou a estabelecer limites que eram saudáveis para nós. Tudo desmoronou porque eles não gostaram de não poder nos controlar e qualquer coisa que meu marido os dissesse, pesavam que era porque eu tinha dito a ele”.

Ela usa sua conta no TikTok para falar sobre como é possível lidar com uma sogra ‘tóxica’

Para conseguirem ter espaço da família de Josh, o casal se mudou para uma cidade a 1600 quilômetros de distância. Eles também impuseram limites, em especial um deles dita que toda comunicação feita com o casal ocorre por meio de Josh.

A sogra de Stephanie diz que “não é o monstro” que a nora pensa. “Meu filho e eu éramos muito próximos e não tínhamos problemas até que ele a conheceu. Então os problemas começaram com limites e acusações”.

Segundo ela, existem diversas reviravoltas e inverdades nas histórias contadas por Stephanie.

Enquanto isso, em seu TikTok, Stephanie aconselha os casais que passam por dificuldades nas relações com os pais a priorizarem os parceiros acima de tudo.

“Você não escolhe sua família, mas quando se casa, está literalmente escolhendo uma pessoa com quem deseja estar todos os dias. Dado o grande compromisso que é o casamento, você realmente tem que priorizar um acima dos outros”.

Por sua vez, a sogra de Stephanie diz que os vídeos de “conselhos para lidar com sogros tóxicos” fazem mais mal do que bem. “Esses vídeos estão apenas tentando afastar a família ainda mais. As coisas postadas nas redes sociais são imperdoáveis. Antes disso, eu me ofereci para viajar semanalmente e fazer terapia com os dois, mas eles recusaram”.

O casal cortou contatos com a família do homem em 2020. “Não os vemos e nem falamos com eles, estamos completamente isolados. Tem sido muito difícil para toda a família”, declarou a sogra de Stephanie.