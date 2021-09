Mulher fica ‘desesperada’ após sua irmã proibi-la de levar os filhos para o seu casamento

Uma mãe ficou “desesperada” após descobrir que não poderá comparecer ao casamento de sua irmã uma vez que crianças não serão permitidas na celebração. Ela chegou a cogitar contratar uma babá, mas o orçamento não permitiu.

Segundo publicado pelo The Mirror, a mulher foi compartilhar sua situação com outros usuários do Reddit, onde desabafou e pediu a opiniões sobre como lidar com o ocorrido.

“Tenho três filhos, dois são autistas sendo que um não fala e tem atrasos e outros problemas, o que significa que precisamos de alguém que esteja confortável com essa situação e que seja treinado para suprir suas necessidades. Essas pessoas são caras”, explicou a mulher.

Ela segue explicando que normalmente conta com ajuda de uma babá ou da família, mas que neste caso em específico sua família estará toda no casamento e não tem ninguém da família de seu marido que possa ajudá-los durante o final de semana da celebração.

“Não consigo pensar em mais nada. Tentei, mas estamos com o orçamento muito apertado devido às terapias e outras necessidades médicas que nossos filhos têm”, desabafou.

Sua irmã não quer a presença de crianças no casamento, mas faz questão da presença dela

Além das dificuldades enfrentadas pela mulher, ela ainda compartilhou que sua irmã está furiosa em pensar que talvez ela não consiga comparecer, chegando a dizer que, caso ela não consiga ir ao casamento, o relacionamento das duas mudaria para sempre.

Em sua postagem, a mãe questiona os usuários se estava errada em dizer para a irmã que não possui dinheiro para contratar uma babá e ir ao casamento. Muitos dos usuários sugeriram que, se a noiva faz questão da presença da irmã, ela deveria ao menos ajudá-la a pagar uma babá.

“Primeiro, é chamado de convite de casamento e não de ordem de casamento Portanto, se você convida alguém, deve estar preparado para que elas não venham”, comentou um usuário.

Outro usuário disse: “Sua irmã tem o direito de ter um casamento sem crianças, mas precisa entender que isso pode colocar os convidados que são pais em uma situação difícil, já que os filhos são a prioridade dos pais”.