Homem entrega um presente inusitado para a namorada após terem uma discussão

Um homem se viu em apuros após compartilhar no Twitter imagens de um presente que ele comprou para sua namorada como forma de amenizar o clima “tenso” após uma grande briga. No entanto, parece que o presente teve o efeito contrário.

Segundo publicação do The Mirror, Jack Sullivan compartilhou no Twitter imagens dos três presentes que comprou para sua namorada, bem como do bilhete que os acompanhava.

Os presentes incluíam um lindo buquê de rosas, uma caixa de bombons e um pacote de absorventes.

No bilhete era possível ler: “Os chocolates são porque eu te amo. As flores são porque eu sinto muito. O absorvente é porque eu ainda não sei o motivo pelo qual estou me desculpando, então acho que você vai precisar deles a qualquer momento”.

Ele resolveu dar um presente diferente para a namorada

Ao postar a foto, Jack explicou aos outros usuários do Twitter o motivo pelo qual optou por dar aquele presente à namorada.

“Fui ao pub ontem à noite, voltei para casa e discuti um pouco com a patroa. Eu serei um homem adulto e me desculparei”.

O tweet foi compartilhado mais de 27 mil vezes e obteve milhares de respostas. Enquanto alguns usuários acharam engraçado, outros disseram que seria melhor ele se livrar das flores e dos absorventes.

“Espero que ela dê um tapa na sua cabeça com essas rosas”, enquanto outro perguntou se o sofá era confortável para dormir.

Um terceiro usuário comentou: “Você está realmente se desculpando se está dizendo ‘Não tenho certeza porque estou me desculpando’ e sugerindo que não precisa porque TPM é igual a reação exagerada?”

Ao final, os usuários concordaram que Jack provavelmente irá dormir no sofá ou junto com o cachorro.