Mulher fica furiosa após ver vizinhos comendo seu pedido feito por delivery

Uma mulher ficou furiosa após não receber corretamente seu pedido de delivery. Ao sair para pegar o pedido ela descobriu que seus vizinhos estavam aproveitando sua pizza no jardim.

Segundo publicado pelo The Mirror, a mulher, indignada, foi até o Mumsnet desabafar com outros usuários sobre o ocorrido, e pedir conselhos sobre como lidar com isso.

Em sua postagem ela explicou o que aconteceu. “Dois dias atrás, fiz um pedido pelo Deliveroo. O telefone me avisou que o pedido tinha sido entregue e eu olhei pela janela e vi o entregador entrando em seu carro. Quando cheguei lá fora, ele já tinha ido embora”.

Ela ainda explicou que tentou contato com o restaurante e foi informada de que o pedido deveria ter sido entregue na casa errada. “Na verdade, ele só poderia ter ido para seis casas, quatro das quais eu sei que não teriam aceitado”.

No entanto, o destino de seu pedido foi revelado assim que ele saiu para levar o lixo. “Fui para fora para colocar algumas coisas no lixo e vi os filhos do meu vizinho lá fora, em seu jardim, comendo minha pizza”.

Ao sair de casa, ela encontrou seus vizinhos aproveitando seu delivery

Após revelar ter descoberto o que aconteceu com seu pedido para delivery, a mulher explicou que conseguiu o reembolso no restaurante, mas ainda assim disse estar incrédula com a atitude de seus vizinhos.

“Tenho certeza de que foram eles. Com todos nós nos damos bem e entregamos pacotes uns para os outros. Estes, em específico, estão aqui há apenas 6 meses”, desabafou a mulher.

Segundo ela, o relacionamento com os novos vizinhos não anda muito bem, visto que chegaram a ter uma discussão por conta do cachorro dos novos moradores. “Meu marido me convenceu a não falar sobre isso com eles ontem. Já tive uma conversa educada com eles sobre o cachorro latindo constantemente e fui recebida com diversos insultos”.

Confira também:

Quando questionou os outros usuários sobre como agir nessa situação alguns deram sugestões criativas: “Eu faria diversos pedidos via delivery para entregar na porta deles, mas sem usar o pagamento online”.

Outro usuário já foi mais incisivo: “Dou o recibo a eles e peço o dinheiro de volta, é roubo”.

Já um terceiro, aplicaria uma “pegadinha” nos vizinhos: “Da próxima vez que tiver uma caixa da Amazon sobrando, coloque uma nota dizendo ‘tire as mãos das minhas coisas’ e envie ‘para eles’. Veja se a caixa chega até você ou se eles a abrem”.