Jovem morre após tentar salvar amiga no mar

Uma mulher capturou o momento em que seu marido, preparador físico, tentou salvar a vida de uma jovem que estava com problemas no mar em um resort espanhol. Apesar dos esforços, Daniil Gagarin, de 30 anos e Emma Mönkkönen, de 24, morreram no local.

Segundo publicação realizada pelo The Mirror, as imagens capturaram o momento em que Emma, que também era preparadora física, salta de um penhasco em direção ao mar.

Após o salto, a jovem consegue nadar até uma rocha, mas no momento em que tenta escalar, é arrastada pelas ondas e se vê em uma situação complicada em meio ao mar turbulento.

Na filmagem é possível ouvir Daniil e sua esposa, Darya, tentando guiar a jovem para um local seguro. Ao ver a jovem em apuros, o homem pulou ao mar na intenção de ajudá-la.

Daniil pulou no mar para tentar ajudar amiga

Enquanto Emma pode ser vista sendo levada de um lado para o outro, Daniil é visto pulando no mar agitado. De forma surpreendente ele consegue puxar a jovem para o topo de uma rocha.

Apesar de conseguirem subir na pedra, os jovens voltaram a ser arrastados pelas ondas intensas. Neste momento é possível ver Darya, que também trabalha como preparadora física, chorar histericamente enquanto os jovens são arrastados pelo mar.

Darya foi a responsável por acionar os serviços de emergência, que prontamente iniciaram as buscas pelos jovens. Após as buscas, o corpo de Emma foi localizado a quase três quilômetros da enseada, enquanto o corpo de Daniil foi localizado somente no dia seguinte.

Os jovens trabalhavam em uma academia de ginástica localizada em um resort espanhol.