Iti malia! Cachorro conquista a internet com sua aparência inusitada

Um cachorro de aparência ranzinza viralizou nas redes sociais. Graças a sua expressão e a criatividade dos usuários, o animal pode ser visto nas mais diversas poses e situações. Para muitos, o animal lembra o palhaço Pennywise, figura aterrorizante do filme It, the Stephen King.

Segundo publicação realizada pelo The Mirror, o cachorro foi fotografado enquanto olhava de forma ‘assustadora’ para seus vizinhos, por cima da cerca.

never been more scared of a dog pic.twitter.com/wLvWuEHfKR — Rob N Roll 🎃™️ (@thegallowboob) September 25, 2021

Por conta de seu olhar assustador e sua expressão única, ele foi comparado ao palhaço Pennywise, da franquia de terror IT, escrita por Stephen King.

Após a foto ser compartilhada no Twitter, diversos usuários relataram estar assustados com o animal, e brincaram dizendo que ele tinha “um plano de assassinato”. O usuário @thegallowboob, responsável por compartilhar a foto e diversas montagens do animal, inclusive disse que nunca teve “tanto medo de um cachorro antes”.

Comparado ao palhaço Pennywise, o cachorro movimentou o Twitter

Desde o momento em que a foto do cachorro foi compartilhada, ela recebeu mais de 200 mil curtidas e foi compartilhada mais de 26 mil vezes.

Os usuários continuam discutindo sobre a aparência assustadora do cachorrinho: “Aquele cachorro está tramando sobre como fazer sua morte parecer um acidente enquanto avisa toda a vizinhança por uma mensagem”. Outros disseram que ele somente “não quer ser acariciado”.

Confira também:

Além destes comentários, diversos usuários compararam o animal com personagens de filmes e celebridades. Uma das comparações mais comentadas foi com o cantor Michael Jackson no clipe de “Thriller”.

Um dos usuários foi além e comparou o animal com seu próprio cachorro, mas em uma versão não muito agradável: “Eu costumava sonhar que meu cachorro se tornava um humanóide e nos matava, era assim que ele aparecia no sonho”.