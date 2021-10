Menininha de 5 anos viraliza após escrever poema inusitado sobre ‘papai fedorento e preguiçoso’

O caso de uma menininha de 5 anos viralizou recentemente, após a mãe da criança compartilhar em um grupo do Facebook (Family Lowdown Tips and Ideas) um poema que a pequena escreveu sobre o pai.

Com a legenda em inglês “bom demais para não compartilhar”, de acordo com detalhes revelados pelo portal Mirror UK, a garotinha demonstrou todo o seu talento para rima, porém com um poema um “pouco diferente” do que o pai possivelmente esperava ao descobrir que a filha tinha escrito um texto sobre sua pessoa.

Em linhas gerais, o poema diz o seguinte:

“Meu pai se chama Frazer; ele nunca usa navalha.

Ele tem barba e é muito estranho.

Meu pai é muito pequeno e sua cabeça é como uma bola.

As orelhas dele são grandes e acho que ele precisa de uma peruca.

Meu pai é louco, e pela manhã ele é preguiçoso.

Ele tem uma barriga grande e é muito fedorento.

A garotinha encerrou seu texto com o verso: “Eu amo meu pai, ele é um rapaz adorável”.

Por fim, além das milhares de curtidas, a publicação recebeu diversos comentários, dentre eles: “Isso é incrível! Melhor do que alguns adultos conseguem, tenho certeza! Bem feito”, escreveu um internauta.

