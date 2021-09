Mulher revela estar cansada de amigas darem em cima dela por ‘ser muito atraente’

Ona Artist, uma mulher de 30 anos, que mora na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, compartilhou recentemente em entrevista detalhes de um grande impasse a qual enfrenta frequentemente. Aos que estão curiosos, ela revelou estar cansada das constantes investidas de amigas por “ser muito atraente”.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror UK, Artist, que trabalha com a plataforma de compartilhamento de conteúdos adultos, OlyFans, contou durante sua conversa que “vários amigos do colégio e da faculdade, e até mesmo um professor do colégio, mandaram mensagens em suas redes sociais ‘dando em cima’”.

Ao ser questionada sobre como se sente com as insistentes investidas, Ona contou: “Isso me faz sentir muito estranha, quase como fronteiras sendo cruzadas ou mundos se encontrando que não pertencem um ao outro”, disse.

Em sua entrevista, a modelo de 30 anos compartilhou algumas informações sobre o seu passado: “Eu era muito tímida e fechada na escola, mas ter todas essas fotos faz todo mundo pensar que estou pronto para pular na cama com qualquer um”, contou.

Sobre as situações desagradáveis, estas que vão além de mensagens, ela revelou que estava em um bar em uma determinada ocasião e então “uma mulher com quem eu estudava se aproximou e agarrou meu seio”.

Por fim, diante de situações como a citada acima, Ona explicou que faz questão de deixar claro quais são os limites e orienta que demais mulheres façam o mesmo.

