Mulher cai na risada ao descobrir que madeira encontrada por seu cachorro era na verdade objeto sexual

Molly Fenton, uma mulher de 28 anos, que é tutora de um cachorro conhecido como Doug, compartilhou recentemente em sua conta do TikTok uma surpresa que teve ao sair para a caminhada matinal com seu pet. Aos que estão curiosos, ela registrou o momento em que descobriu que um “pedaço de madeira” encontrado pelo animal, era na verdade um objeto sexual.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Mirror, Fenton contou em entrevista como foi este momento: “Saímos para sua caminhada matinal […] Ele estava correndo, quando encontrou o que pensei ser um graveto. Então, deixei que ele continuasse com isso na boca sem se importar, até que percebi que se mexeu um pouco, como se estivesse se debatendo. No começo pensei que ele tinha um animal morto, então gritei para ele ‘largue isso agora’ e ele pensou que o estava perseguindo como se fosse um jogo”, contou a mulher.

Sobre o momento em que identificou qual era de fato o objeto, um vibrador, Molly contou que caiu na risada. “Enquanto eu estava em lágrimas de tanto rir, tive que pegá-lo em um saco de cocô para me certificar de que nenhum outro cachorro pudesse brincar com ele. Tive de mantê-lo longe de Doug, pois ele pensava que estávamos jogando, antes de encontrar a lixeira para colocá-lo. Ele ficou definitivamente desapontado quando ‘terminei a brincadeira’”.

No vídeo do TikTok, ela escreveu em inglês: “Pessoal, podemos manter a praia limpa, por favor?”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

