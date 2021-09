Em foto e vídeo impressionante, fotógrafo fica cara a cara com crocodilo; assista

Você teria coragem de ficar cara a cara com um crocodilo? Caso tenha dúvidas sobre esta pergunta ou prefira não opinar, uma foto e um vídeo compartilhados pelo fotógrafo Cristian Dimitrius em sua conta do Instagram trazem uma experiência clara disso.

Na imagem, que repercutiu entre os internautas, é possível ver como Dimitrius é registrado cara a cara com o réptil. Em sua publicação, ele escreveu: “Em muitos momentos durante os encontros que tenho com estes magníficos animais o melhor a se fazer é deixar a câmera de lado e apreciar o animal com meus próprios olhos. É até difícil descrever a sensação”.

Aproveite e confira mais um vídeo:

Para esclarecer melhor sobre a experiência que teve ao entrar em contato com o crocodilo, Cristian fez um novo post, porém desta vez com um vídeo em que esclarece melhor sobre os cuidados que adotou: “Muitas pessoas me perguntaram como seria o meu ponto de vista na imagem que postei mais cedo. Bom, essa é a representação mais precisa do que estava vendo: muitos dentes rsrs. E só pra não acharem que é loucura, este é um dos pontos mais seguros durante a interação subaquática, já que o crocodilo não me atacaria pra frente. Se estivesse de lado, o risco seria bem maior, inclusive, se estivesse atrás, pois seu movimento lateral é rápido e certeiro. Tudo o que fazemos nestas situações é sempre muito bem pensado e todos os riscos são calculados. Não brincamos em serviço, somos profissionais e nosso maior objetivo é mostrar como podemos conviver pacificamente com todos os seres deste planeta”, finalizou.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO ⚠️⚠️⚠️

Como alertado sempre, caso esteja em uma situação em que encontre um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar imediatamente o serviço de proteção para que ele seja acolhido e direcionado para o recinto adequado. Lembre-se que em nenhuma hipótese você deve tentar se aproximar.

Assim sendo, confira abaixo as publicações feitas no Instagram. (Se não conseguir visualizá-las, basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

Você pode se interessar por: