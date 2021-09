Mãe se revolta com escola após filhas serem enviadas para casa por usarem ‘sapatos incorretos’; ‘Não ganho muito dinheiro’

A mãe de duas estudantes do Reino Unido compartilhou recentemente em entrevista sua revolta e o que classificou como “mesquinhez”, após as filhas serem enviadas para casa em seu primeiro dia de aula, uma vez que os calçados que utilizavam eram considerados incorretos para o ambiente escolar e não cumpriam com a política de uniformes.

Segundo informações do portal Mirror UK, a mulher, cuja identidade não foi revelada, afirmou que embora não concorde com o informado, foi orientada que os calçados utilizados pelas meninas eram na verdade “botas” e não o tipo exigido pelo centro escolar.

Durante a entrevista, ela expressou toda a sua revolta e ilustrou sua atual situação financeira: “Sou mãe solteira. Sou autônoma e não ganho muito dinheiro. Os sapatos que comprei para minhas filhas custam um pouco. Minhas meninas estavam ansiosas para voltar à escola, pois perderam muitas aulas por causa da pandemia”.

Além do caso da revolta da mãe das estudantes, leia também:

“Só a saia da escola custava 25 libras [o equivalente a R$ 181,60, câmbio de 16-09-2021, às 16h18, horário de Brasília], mas se eu tivesse ido ao Tesco’s, poderia ter comprado uma por 10 libras”, comentou a mulher.

Por fim, após toda a confusão, ambas estudantes foram autorizadas a retornarem para as aulas, estando a mãe sob a condição de providenciar os “sapatos corretos” até 30 de outubro de 2021. De toda forma, ela ressaltou que “não posso prometer que vou conseguir pagar por eles”.

E então, que tal aproveitar a oportunidade e conferir mais uma notícia?