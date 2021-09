Autoridades alertam para possibilidade de erupção vulcânica nas Ilhas Canárias

Temores sobre uma possível erupção vulcânica na Ilha de La Palma, nas Canárias, crescem à medida que registros de atividades sísmicas na região são identificados. As autoridades da ilha espanhola alertam para a possibilidade de erupções vulcânicas nos próximos dias ou semanas.

Segundo reportagem publicada pelo The Mirror, o Instituto Geográfico Nacional da Espanha detectou 4.222 tremores, indicando o chamado “enxame de terremotos”, na região do parque nacional Cumbre Vieja. O parque fica localizado na região sul da ilha, próximo ao vulcão Teneguia.

Com os terremotos ficando cada vez mais intensos e se aproximando da superfície, o governo regional das Ilhas Canárias emitiu um alerta amarelo para erupção. Este alerta equivale ao segundo nível de um sistema de alerta de quatro níveis.

Apesar do alerta, não existem evidências claras de uma erupção imediata, embora a situação possa evoluir rapidamente.

Possibilidade de erupção vulcânica coloca a região das Ilhas Canárias em alerta amarelo

Nos últimos dias, mais de 11 milhões de metros cúbicos de magma entraram no Cumbre Vieja, estes registros aumentaram o pico em cerca de 6 centímetros e pode ser preocupante, conforme declaração do Instituto Vulcânico das Canárias.

Localizadas a oeste do Marrocos, as Ilhas Canárias são conhecidas pela intensa atividade vulcânica e abrigam os vulcões mais conhecidos da Espanha, como o Teide, em Tenerife, e o Timanfaya, em Lanzarote.

No entanto, a ilha com maior atividade vulcânica do arquipélago é justamente La Palma.

A última erupção de superfície ocorrida na Espanha foi em 1971, quando o Teneguia entrou em erupção. Por outro lado, uma erupção submersa ocorreu em 2011 na pequena ilha de El Hierro.

Segundo especialistas responsáveis pelo monitoramento da erupção, é improvável que ela cause qualquer ameaça significativa para a vida humana. Nemesio Perez, diretor do Instituto de Vulcanologia das Canárias (INVOLCAN) declarou: “Em 80% dos casos, esses processos permanecem subterrâneos e não resultam em uma erupção vulcânica”.

Apesar do alerta amarelo, ele insistiu que as pessoas podem seguir com suas rotinas: “Estamos reconhecendo uma mudança na atividade sísmica e recomendando à população que preste mais atenção às informações emitidas pelas autoridades”.