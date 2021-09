Mulher bêbada descobre que não levou a bolsa para casa após uma noite fora

Uma mulher não conseguiu acreditar no que aconteceu após uma noite de bebedeira. Ao acordar ela descobriu que sua bolsa havia sumido e que na verdade, o que ela achava ser a bolsa, era uma pasta com a documentação do carro.

Segundo publicação do The Mirror, a mulher ainda estava com a bolsa quando pegou uma carona até a casa da mãe de sua amiga. No entanto, ao descer do carro, ela trocou a bolsa pela pasta contendo os documentos do veículo.

A irmã da mulher, Rebekka, foi quem compartilhou a história no Twitter ao postar uma imagem da pasta escrito “Nissan” que guarda a documentação do veículo.

My sister got so drunk last night, she got a lift home with a friends mum & she thought she picked up her clutch bag but instead she’s taken the car logbook. 😂 pic.twitter.com/U2pZB8GtUu — Rebekka (@rebekkarnold) April 18, 2021

Na legenda, ela explicou o ocorrido: “Minha irmã ficou tão bêbada ontem a noite, ela pegou uma carona para casa com a mãe de uma amiga e pensou ter pego sua bolsa ao sair, mas na verdade ela pegou a pasta com os documentos do carro”.

Ao invés da bolsa ela pegou a pasta com os documentos do carro

A postagem viralizou rapidamente, conquistando mais de 52.000 curtidas e 2.000 compartilhamentos. Em pouco tempo a história chegou as outras redes sociais, onde viralizou ainda mais.

No Instagram foram mais de 177.000 curtidas e comentários de pessoas que aproveitaram o momento para compartilhar situações parecidas.

“Isso é brilhante! Minha irmã uma vez levou para casa uma cesta pendurada e deixou a bolsa do lado de fora do pub!”, disse um usuário.

Confira também:

Outro escreveu: “Isso me lembra de quando eu estava tão bêbado que deixei cair minha carteira em uma loja de kebab e peguei um pedaço de carne em seu lugar. Eu só percebi quando tentei pagar o táxi e o motorista ficou impressionado. Acabei tendo que dar a ele as chaves do meu carro como pagamento”.