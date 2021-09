‘O gato ou eu?’ Mulher expulsa o namorado de casa após ele pedir para ela ‘se livrar’ de sua gata

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois de ir morar com seu namorado, que odeia gatos. Ela, que é dona de uma gatinha chamada Millie, não tinha ideia que a preferência de seu namorado por cachorros era tão forte.

“Quando eu e meu namorado começamos a namorar, ele fez a piada de que, se fôssemos morar juntos, ele teria que ‘se livrar do meu gato’, o que eu descartei na épova”, declarou a jovem em uma postagem no Reddit.

Conforme notícia publicada no The Mirror, ela disse que quando o namorado chegava em casa ele fazia piadas sobre “como os gatos são arrogantes” e dizia ser “uma pessoa canina”. Apesar dos comentários, como ele nunca tinha sido hostil com Millie a garota simplesmente ignorou.

“Quando começamos a levar a sério a mudança, ele perguntou se eu consideraria entregá-la porque ele não gostava da ideia de morar com um gato. Quase ri antes de perceber que ele estava falando sério”, declarou.

A jovem foi firme em sua decisão e disse que de maneira alguma deixaria a gatinha para trás, ao que ele respondeu e “garantiu que se ela fosse tão importante” iria superar.

Mulher expulsa o namorado de casa depois de vê-lo falando agressivamente com sua gata

O casal estava convivendo bem no apartamento, mesmo com a presença da gatinha. Porém, recentemente, quando o homem entrou em casa sem perceber que sua namorada estava na cozinha, ele fez algo que mudou completamente o clima de romance do casal.

“Millie estava no sofá e eu o ouvi entrar na sala e dar um suspiro. Antes que eu pudesse gritar, o ouvi dizer: ‘Você é tão inútil’. Fiquei apavorada porque nunca o ouvi falar com tanta malícia. Ele parecia uma pessoa diferente. Foi tão frio e hostil que entrei em pânico e corri para vê-lo olhando para Millie”.

Apavorada com a atitude do namorado, a jovem correu para sala e pegou sua gata enquanto gritava com o homem e o colocava para fora do apartamento. Segundo seu relato, ela só conseguia soluçar e abraçar a gata.

“Eu estava tremendo e ela percebeu que eu estava chateada e continuou me abraçando. Ela me acalmou e, mais tarde, quando ele mandou mensagem perguntando se poderia voltar, eu disse que sim”, escreveu a jovem.

Quando o namorado voltou, ela colocou a gatinha no quarto para que pudessem conversar sobre o ocorrido e, após ouvir a explicação do namorado, sentiu-se “péssima”.

“Ele disse que estava apenas tentando ser ‘maldoso de brincadeira’ e calculou mal o tom. Mas disse ter se sentido horrível por eu escolher um gato em vez dele e chamar de ‘meu apartamento’ o que deveria ser o nosso lugar”.

Segundo ela, o homem também disse se sentir em segundo lugar uma vez que foi “expulso de casa por causa de um animal”.

No Reddit ela questionou os usuários sobre o ocorrido e foi recebida por diversos comentários preocupados com o bem-estar da gatinha convivendo com o namorado da mulher.

“Por favor, não se sinta uma pessoa ruim por valorizar a segurança de seu gato em relação ao seu namorado. Ele é um adulto completo, capaz de cuidar de si mesmo. Você é o mundo dela e ela precisa de você no canto dela”, dizia um dos comentários.