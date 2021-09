Família se assusta após reencontrar seu gato horas depois dele ter sido cremado

Perder um animal de estimação é algo que mexe com qualquer pessoa. Uma família achou que estava se despedindo de Simba, seu gato de estimação de 14 anos, quando encontraram um gato preto, idêntico a ele, morto perto de casa. Simba havia saído na noite anterior e não tinha retornado.

Segundo reportagem do The Mirror, Freddy e Sinead O’Cleirigh, de Belfast, Irlanda do Norte, ficaram arrasados ao notar que o animal morto possuía a mesma marca que Simba, um pedaço de pelo branco no peito. Eles acharam que haviam encontrado seu companheiro da pior forma possível.

“Simba não voltou a noite toda e meu marido acordou cedo para ir à academia quando viu um gato morto, que havia sido atropelado por um carro”, contou Sinead. Segundo ela, todos em casa ficaram arrasados com a perda do bichinho.

O casal recolheu o animal e seguiram para o veterinário, onde foi realizada uma cerimônia de cremação emocionante. Eles pagaram 60 libras pela castração e mais 25 libras na compra de uma lápide para homenagear e preservar a memória de Simba.

“Nós o tivemos por toda a vida, então pensamos que ele merecia uma despedida adequada porque é uma grande parte da família”, declarou Sinead. “Nós o ganhamos no terceiro aniversário de Connell, então ele nunca conheceu a vida sem ele. Todos ficamos arrasados”.

Ao retornar para casa, os pais contaram o ocorrido para seus filhos, Connell e Stiofan, mas as lágrimas de tristeza não duraram muito tempo.

Gato reaparece horas depois de ter sido cremado

Apenas algumas horas depois de contar sobre a morte do animal para seus filhos, a família foi surpreendida quando Simba apareceu novamente em casa.

“Estávamos tentando animar os meninos com pizza, então meu filho foi levar a namorada até o carro e viu um gatinho andando pela rua. Todo mundo gritava que Simba havia voltado dos mortos e estávamos todos muito felizes e comemorando”, relatou.

O animal reapareceu após os pais terem explicado para o filho mais novo o que acontece com os animais após a morte, mas o retorno de Simba fez com que o menino acreditasse “que todos os animais de estimação (da família) mortos estão voltando”.

Imagens do circuito de vigilância mostraram o momento em que Simba se encontra com Connell, que o leva para dentro de casa extremamente confuso com a situação.

Após a confirmação de que Simba estava realmente vivo, o casal começou a procurar pelo dono do animal cremado e devolveu as cinzas a eles. No entanto, a publicação de Sinead contando ocorrido viralizou nas redes sociais.

“Estou tão envergonhada. Foi um dia louco. Não parei de rir porque não posso acreditar que fui eu quem fez isso. Nós lhe demos uma lápide e tudo”, declarou.