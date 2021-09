Homem engole celular Nokia e é submetido a cirurgia para remoção do aparelho

Conhecidos pela sua durabilidade, os aparelhos da Nokia permanecem na memória dos usuários como sendo “indestrutíveis’. No entanto um homem de 33 anos, do Kosovo, ignorou a fama do aparelho teve que ser levado ao hospital após engolir um Nokia modelo 3310.

Segundo o portal Infobae, coube ao cirurgião Dr. Skender Telaku, realizar a remoção do aparelho com segurança.

Aparelho Nokia 3310 foi retirado do estômago de um paciente – Facebook Dr. Skender Telaku

Além do peso do celular em seu estômago, o homem também passou a enfrentar problemas por conta das substâncias químicas provenientes da bateria do aparelho. Estas substâncias são tóxicas ao corpo humano a ponto de poder levar à morte.

A cirurgia foi um sucesso e o médico conseguiu remover o aparelho do estômago do homem.

O médico compartilhou relatos da cirurgia para remoção do Nokia 3310

O Dr. Skender Telaku compartilhou fotos do telefone em seu Facebook além de compartilhar também imagens de radiografias que comprovaram a localização do aparelho dentro do estômago do homem.

“Recebi uma ligação sobre um paciente que engoliu um objeto e depois de fazer uma varredura, percebemos que o celular havia sido dividido em três partes”, relatou Telaku.

“De todas as peças, a bateria era a que mais nos preocupava, porque ela poderia ter explodido no estômago do homem”, acrescentou o médico.

O homem não revelou o motivo de ter engolido o celular, mas foi levado ao hospital após ter sentido dores no estômago. A cirurgia para remoção do Nokia 3310 levou em média duas horas e foi concluída com sucesso pela equipe do Dr. Telaku.