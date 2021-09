Nada de pedir para viagem! Homem exige que sua vizinha pare de pedir comida para viagem

Uma mulher compartilhou seu desabafo em um fórum de mães. Aparentemente seu vizinho ficou incomodado ao vê-la chegando em casa com as refeições e solicitou que ela parasse de pedir comida para viagem.

Segundo reportagem do The Mirror, o homem sequer se preocupou em causar uma boa impressão na nova vizinha e foi direto ao pedir que ela parasse com as compras para viagem.

Em sua publicação no Mumsnet, a mulher contou que se mudou recentemente para uma nova casa e que seu forno não estava funcionando. Por este motivo ela e sua família estavam optando por comer fora ou levar as refeições para viagem.

Além disso, ela disse que a cozinha será um dos últimos cômodos a ser reformado e que infelizmente teriam que lidar com esta situação.

O primeiro contato com o vizinho foi tranquilo. “O vizinho se apresentou no primeiro dia, pareceu muito simpático e solícito”.

Mas as coisas logo começaram a mudar.

Vizinho exige que mulher pare de pedir comida para viagem

A mulher relatou que a postura de seu vizinho mudou após ele vê-la chegando em casa com a comida para viagem.

“Hoje cheguei em casa com café e sanduíche na mão, com ele me chamando e dizendo que percebeu que tivemos um monte de comida para viagem desde que nos mudamos e não poderíamos fazer isso”.

Segundo a mulher, o homem justificou o pedido dizendo que “a filha de 8 anos vê e pergunta porque ela não pode ter um prato para viagem”.

Confira também:

“Expliquei o que precede e disse que não temos muita escolha agora, mas que no final de semana deveríamos ter um forno e fogão funcionando. Ele não foi rude, mas não estou sendo radical em pensar que ele foi muito intrometido e que ele não pode dizer o que devemos ou não comer?”.

Ela continuou o desabafo dizendo que nenhum dos itens comprados foi via delivery, o que não fez com que entregadores fossem constantemente até a porta da casa.

Os usuários do fórum foram compreensivos com a situação da mulher e disseram que ela deveria continuar fazendo “o que fosse melhor para sua família”. Alguns questionaram se ela realmente havia explicado de forma clara a situação para o homem e disseram que ele deveria “aprender a dizer ‘não’ para os filhos” ao invés de pedir a ela que parasse de levar comida para viagem.