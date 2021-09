Pai cria regras para o filho de 23 anos usar o Wi-Fi de casa

Um homem decidiu desabafar no Reddit sobre a situação de seu filho. Chris, de 23 anos, voltou a morar com os pais depois de se formar na universidade. Ele retornou para casa dos pais por não ter meios de continuar pagando o aluguel. Para permanecer no local, ele terá que lidar com uma série de regras e restrições que incluem até mesmo o uso do Wi-Fi.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, o homem explicou que a mudança do filho deveria ser algo temporário. “Ele já está aqui há 4 meses e não é isso que me incomoda, mas o fato de que ele aumenta as despesas e não nos ajuda de forma alguma, ele virou um fardo”.

Cansado de ver o filho “vagabundeando”, ele sugeriu a esposa que eles dessem uma “sacudida” no filho para ajudá-lo a tomar alguma atitude.

O homem desenvolveu um cronograma mostrando como seria a vida do filho em casa até que ele começasse a trabalhar para ajudá-los ou até que ele se mudasse. As regras incluem:



“1. Não conte conosco para fazer as tarefas básicas. Comece a lavar suas roupas e louça.

2. Não reclame das refeições, seja grato e aceite a comida que come.

3. Sem Wi-Fi mais de 6 horas por dia, como sua irmã mais nova.

4. Sem luxos como assinaturas da Netflix e transmissões ao vivo do YouTube, a menos que pague por isso”.

O filho de 23 anos passou a ter regras e horário para utilizar o Wi-Fi

Chris ficou furioso com as regras impostas por seu pai, dizendo não ser mais criança e, por tal motivo, não merecer ser tratado como uma.

“Ele explodiu dizendo que minhas regras eram ridículas e injustas e me lembrou que ele não é mais uma criança, mas eu disse a ele que criança ou não, se morar sob meu teto, vai ter que seguir minhas regras”, disse o homem.

Chris tentou pedir a ajuda de sua mãe, que o defendeu diante das regras do pai.

“Minha esposa discutiu comigo e eu perguntei se ela concordava com nosso filho aumentando imprudentemente as contas e gastando nosso dinheiro com coisas desnecessárias sem fazer nada em troca, e ela me pediu para me livrar destas regras irracionais”, desabafou.

Segundo ele, a mulher ainda tentou argumentar dizendo o quanto o filho tinha se esforçado para conseguir um diploma e que agora estava lutando para conseguir um emprego. Ela também disse que o homem não deveria ficar surpreso caso o filho deixasse de falar com ele após se mudar.

Entre os usuários, as regras dividiram opiniões. Enquanto uns dizem que o garoto deveria entender e realmente ajudar em casa de alguma forma, outros disseram que o homem realmente estava exagerando.

“Você não está fazendo exigências irracionais. Está pedindo a seu filho adulto que contribua com a casa. E, em vez disso, está estabelecendo fundamentos razoáveis”, disse um dos usuários.

Para outro, as regras ultrapassaram os limites: “Você exagerou com as regras e também as implementou sem que sua esposa estivesse ciente e de acordo”.